"No están solos queridos bonaerenses", afirmó el Presidente en la marcha del #SíSePuede

El presidente de la Nación, Mauricio Macri, encabezó hoy en Junín la marcha del #SíSePuede, acompañado de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal; el vice Daniel Salvador; y el intendente de esta ciudad, Pablo Petrecca.

En el escenario montado en la Fuente del Milenio, Petrecca afirmó: “Nos decían que no se podía, y pudimos convertir un basural en un relleno sanitario, el transporte público, y a fin de año llegaremos con agua y cloaca al ciento por ciento de los barrios de la ciudad”.

Vidal: “Somos millones”

Por su parte, Vidal afirmó: “Hoy todos decían que iba a llover, ¡miren si no se podía dar vuelta! Un gracias enorme por estar acá y a través de ustedes un gracias enorme a todos los vecinos de distintos lugares que me dijeron ‘vamos a darla vuelta’, ‘no aflojes’, ‘no estás sola’. Saben por qué no estoy sola porque hace algunos años, cuando con Mauricio empezamos a recorrer la Provincia, nos encontramos con ustedes, fuimos a cada casa, cada barrio, y ahí nos dimos cuenta que éramos millones que pensábamos lo mismo, seguimos siendo millones, somos millones, sí se puede. Somos millones los que compartimos los mismos valores, el valor del trabajo, el diálogo. Somos millones los que compartimos el mismo sueño, el sueño de vivir en paz”.

Y agregó: “Somos millones, que nos vamos a encontrar de vuelta el 27 de octubre para decir ‘sí se puede’, sabemos lo que falta, que hay cosas por corregir, y sabemos que se hace con diálogo, pero también sabemos lo más importante, que confiamos, porque sabemos lo que está adentro de cada uno de ustedes, en sus corazones, por eso sabemos que podemos más, por eso no nos resignamos”.

“Dicen que ganar es imposible, pero nosotros sí que sabemos de imposibles, sabíamos de imposibles en 2015, y no nos rendimos y estamos acá. También nos decían que era imposible sacar la droga de nuestros hijos y nos peleamos con los narcos. Nos decían que era imposible, y la autopista en la Ruta 7 llegó, nunca dudamos de lo que podíamos hacer juntos. Somos del equipo de los que no se dan por vencido. Y hay que fiscalizar y llevar la bandera argentina para decir ‘yo defiendo el futuro de mis hijos’”.

Macri: “Esta marcha es hombro a hombro”

Por su parte, Macri afirmó: “Así como me sorprendieron el 24 de agosto, hoy les digo que ustedes no están solos queridos bonaerenses, que más que nunca estoy al lado de ustedes para dar la batalla y construir este país”.

Y el jefe del Estado agregó: “Esta marcha, que comenzó el sábado, que va a recorrer todo el país es hombro a hombro, todos aquellos que no nos resignamos, todos aquellos que creemos que hay una argentina inclusiva, para todos, por eso estamos todos hoy acá para dar esta batalla por nuestro futuro”.

Abajo, miles de personas que asistieron al acto coreaban: “Se da vuelta… se da vuelta…”.

“Nos une querer cuidar la democracia, querer vivir en paz, la honestidad, nos une amar y querer vivir en libertad y que cada uno se exprese y diga lo que piensa, nos une respetar al otro, nos une querer un futuro mejor para nuestros hijos, nos une decirle ‘no’ a la impunidad, que sea la misma ley para todos”, afirmó el líder de Juntos por el Cambio.

“Jamás bajamos los brazos y eso me llena de emoción, porque también sé que el último año y medio ha sido muy duro. Quiero decirles que también sé que el peso del ajuste cayó sobre la clase media, pero ahora viene el crecimiento, viene el trabajo, la mejora del salario, el alivio a fin de mes y en el bolsillo, y eso pasa porque el esfuerzo en todo este tiempo no fue en vano. Decidimos dejar de ser parte del problema para ser parte de la solución”, señaló.

“Se puede dar vuelta esta elección, pero para eso los necesito más que nunca, así, como están hoy, comprometidos, esta es la batalla por el futuro de los argentinos. Necesitamos salir a fiscalizar, a convencer a nuestros familiares, compañeros de trabajo, que todo lo que queremos lo vamos a hacer juntos”, expresó.

Y cerró: “Nunca más se tienen que resignar, nunca más el ‘no se puede’, vamos que se puede, vamos el 27 de octubre que se puede”.