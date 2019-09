"La vamos a dar vuelta, claro que se puede", lanzó Macri en Junín

El presidente de la Nación, Mauricio Macri, llegó esta tarde a Junín, más precisamente al Paraje La Agraria, en la Ruta Nacional 7, donde inauguró 40 kilómetros de autopista, acompañado por la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y el intendente de esta ciudad, Pablo Petrecca, y afirmó que el 27 de octubre darán “vuelta la elección”.

En este contexto, rodeado de funcionarios, jefes comunales de la región, además de militantes y vecinos, Petrecca afirmó: “Este sueño se está haciendo realidad, una vez más estamos diferenciando promesas de hechos, relatos de realidades. Hoy es una realidad esta autopista por la que tanto se luchó y desde hace tres años más de 300 juninenses trabajan en esta obra, además de cientos de empleos indirectos”.

Por su parte, Vidal destacó “estos avances que son concretos y que surgen del trabajo común y la escucha”. Y amplió: “En 2015 me reuní con Autoconvocados de Chacabuco y después fuimos con Mauricio al costado de la ruta, donde había un contador de víctimas, y les dijimos que sí, que se podía, y hoy estamos acá mostrándoles que era verdad, que no teníamos que resignarnos, porque ellos no se resignaron. Todo el esfuerzo y la lucha tuvieron un sentido”.

Al final del discurso de la gobernadora, la madre de Sol Medialdea, una joven juninense fallecida en un accidente de tránsito, expresó muy conmocionada su satisfacción por el avance de la autopista.

A su turno, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, afirmó: “Estoy muy contento de estar acá, gracias. Que todos los días encontremos soluciones para los vecinos. Este es un corredor muy importante, no solo para Junín y las ciudades que la rodean, sino para todo el país, porque esta ruta conecta Chile con nuestro puerto. Lamentablemente, el abandono, el descuido, el olvido de años por parte del Estado se llevó muchas vidas; y esto pasó lamentablemente en todo el país. A donde iba me decían lo mismo, por favor Mauricio, devolvénos la tranquilidad, por nosotros, por nuestros hijos que salen a la ruta y es una trampa mortal. Cosas que se prometieron hace 30 años y nunca se hicieron, parece increíble. Esa fue una urgencia, como hoy la urgencia pasa por lo económico”.

Y agregó: “También sé que ustedes, la clase media, han hecho un enorme esfuerzo, sobre todo este último año y medio que fue muy duro. Pasada la elección vamos a volver a crecer, a salir adelante. Va a crecer el empleo, el salario y va a haber alivio en el bolsillo y en el fin de mes. Porque todo el esfuerzo que ustedes han hecho no ha sido en vano, porque hemos empezado a resolver problemas de décadas”.

Y añadió: “Toda esta batalla vale la pena, porque este es nuestro país, donde queremos vivir, donde queremos que nuestros chicos se desarrollen, con igualdad de oportunidades”. “¡La vamos a dar vuelta, claro que se puede!”, cerró.