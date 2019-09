Expectativa en Junín por la marcha del #SíSePuede

Crece la expectativa en Junín por la visita del presidente de la Nación, Mauricio Macri, que en plena campaña electoral rumbo a las elecciones generales del 27 de octubre inaugurará 40 kilómetros de autopista en la Ruta Nacional 7 y luego encabezará la macha del #SíSePuede, desde las 17.30, en la Fuente del Milenio, donde se espera que el jefe del Estado dé un discurso.

Junto al presidente estará la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y funcionarios provinciales y nacionales. También estará presente el intendente Pablo Petrecca y funcionarios provinciales y nacionales en la recorrida cuyo punto de partida será a la altura del paraje La Agraria.

Asimismo, luego de inaugurar los trayectos de la autopista, el mandatario junto a la gobernadora estarán en el centro de esta ciudad.

El intendente Pablo Petrecca aseguró: “Es una alegría que el presidente y la gobernadora vuelvan a nuestra ciudad. Que la autopista se esté haciendo realidad significa que Junín está creciendo gracias al trabajo en equipo de los tres niveles de gobierno”.

Asimismo destacó que “Junín será la primera ciudad del interior dónde se haga la marcha, y estaremos ahí junto los juninenses para acompañarlos. Somos muchos los vecinos que queremos un futuro distinto y estaremos juntos en la Fuente del Milenio”.

Autopista 7

Los tramos que serán inaugurados hoy son los comprendidos entre Junín y el paraje La Agraria; el que se encuentra entre los kilómetros 219 y 229; y el que comprende desde la localidad de Heavy hasta San Andrés de Giles.

Estos 40 kilómetros de autopista se suman a la Variante de Giles, entre el kilómetro 98 y el 106, que ya funciona desde el 24 de junio pasado.

No obstante, según informaron fuentes de Vialidad Nacional, en el corazón del tramo Chacabuco – Junín no serán habilitados los cuatro carriles, ya que hay “expropiaciones pendientes” en un sector de unos dos kilómetros, si bien ya está montado el puente sobre el Río Salado (km 234) y el distribuidor en O’Higgins.

Respecto de los otros intercambiadores vehiculares ya construidos, confirmaron que el de La Agraria será el único que estará operativo desde la semana que viene, pero no el que se encuentra a la altura de la ex Escuela Rural 42, por Membrillar, donde no habrá posibilidad de retomar el sentido de circulación o el descenso a las calles rurales.

Dichos intercambiadores están diseñados puntualmente para cuando una de las vías es una carretera con acceso controlado, como una autopista o vía rápida.

Las colectoras estarán habilitadas “por partes”, ya que por ejemplo “de un lado están construidas en su totalidad, mientras que en el otro se encuentran en un 80% de obra”, por lo que la velocidad máxima en la arteria principal será de 110 kilómetros, como indica la cartelería ya colocada.

La obra

Actualmente se encuentra en marcha la construcción de 97 kilómetros sobre la calzada nacional. Dos de los tres recorridos en ejecución, se desarrollan desde Giles a Carmen de Areco y entre Chacabuco - Junín.

Cabe recordar que la RN7 ya cuenta con 39 kilómetros habilitados de autopista entre Luján y San Andrés de Giles, trabajos pertenecientes al proyecto de 196 kilómetros impulsado por Vialidad Nacional.

Además, según informaron desde el área de Obras Públicas, a los costados de la vía original, entre Querandíes y Ruta 65, se construirán dos carriles adicionales en ambos sentidos de circulación que conformarán las cuatro arterias de la autopista. Y se levantará un muro de hormigón divisorio en el medio.

Areco– Chacabuco y la variante

El trayecto entre Areco y Chacabuco, que hace varios años atrás se convirtió en “ruta segura”, con la ampliación y pavimentación de banquinas es el que se encuentra detenido.

Como en el plan original del año 1969 no estaba comprendida la doble vía paralela, se tuvo que proyectar desde cero y ello demoró la adjudicación.

Eduardo Plasencia, coordinador de Gestión de Vialidad Nacional destacó recientemente que “este tramo fue licitado a mediados de 2016 y adjudicado a la UTE conformada por las empresas Homaq, Constructora 2 Arroyos y UCSA. Debido a dificultades económicas de la contratista, se llevará a cabo la relicitación del proyecto”,

Las empresas encargadas de hacer esos 70 kilómetros eran las mismas que estaban construyendo la variante de Chacabuco que se encuentra paralizada desde el 30 de diciembre de 2018.

Cabe destacar que se trata del bypass de 23 kilómetros en esa localidad.

“Hay que volver a hacer todo de nuevo. Creo que a fin de año se relicitaría, como dijo el intendente de esa ciudad”, afirmó Juan Carlos Minchilli, integrante de Vecinos Autoconvocados.Además confirmó que se van a instalar cinco distribuidores.

“Estarán ubicados en el kilómetro 196, dentro del campo La Esperanza, en la Curva del Sol, en el cruce con las vías del Ferrocarril San Martín y sobre el kilómetro 219”, explicó.

Tramo deSan Andrés de Giles

De los 96 kilómetros en construcción de la autopista, el mes de junio último fue inaugurada la variante de San Andrés de Giles, un tramo de 8 kilómetros ubicado en un campo expropiado que rodea y evita el casco urbano.

Se trata de un trazado que nace en el km 98 y se acopla a la traza original en el 106 con dirección a Carmen de Areco. Cuenta con tres distribuidores: el principal se eleva sobre la Ruta Provincial 41, -zona crítica por el alto índice de accidentes viales-,y conecta con las rutas nacionales 3, 205, 5, 7, 8 y 9.

Los otros dos intercambiadores están montados en el kilómetro 98,5 (Cucullú), y sobre el 106, que es el empalme con el tramo original de la Ruta Nacional 7 hacia Carmen de Areco donde avanzan las obras en unos 40 kilómetros.