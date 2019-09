Estudiantes universitarios destacaron las propuestas de esparcimiento

Estudiantes de la Unnoba provenientes de la Región fueron consultados por TeleJunín en un sondeo para conocer cómo ven a la ciudad. Específicamente, la pregunta fue ¿cómo ve a Junín como ciudad universitaria?

Las opiniones destacaron las facilidades de la Ciudad para recibirlos y las oportunidades de diversión que encuentran, pero pusieron de relieve los altos costos de los alquileres.

Así, Lucas, de Arenales, ante la consulta dijo: “veo a la ciudad muy completa, ya que hay disponibilidad de departamento y lugares para vivir. También me gusta eso de los colectivos, se puede ir a cualquier lugar de la zona donde uno se dirija”.

A la pregunta si tenía alguna problemática en su vida como estudiante en nuestra ciudad, Lucas respondió que no “porque no se hace muy complicado vivir en Junín, la convivencia es fácil”.

Por su parte, Magdalena Rossi, otra estudiante consultada por TeleJunín, se mostró encantada con la ciudad: “es hermosa, para mí está todo bien ahora pusieron los colectivos y está mejor”.

Agustín Di Napoli, de Chacabuco, contó que viaja los fines de semana a su ciudad y si hay que rendir algún examen se queda. “A Junín no le falta nada, tiene lo bueno de una ciudad grande y es tranquila, pero con mucho movimiento, no te aburrís y eso está bueno”, manifestó. En la misma línea otro estudiante consultado fue Emanuel, de Pergamino, afirmó que Junín era una ciudad tranquila y la veía muy bien para estudiar.

También destacó lo mismo Juanse, de Ferré, quien tiene un departamento y viaja los lunes a ver a su familia. “Está bueno Junín, hay muchos pibes, para uno del pueblo está bueno, porque allá no hay nada”, acotó.

Por su parte, Gisela resaltó que Junín, como ciudad universitaria ha crecido mucho los últimos años por todo el desarrollo que ha tenido la Unnoba, sobre todo en lo referido a carreras relacionadas con la actividad agropecuaria. “Es una ciudad que recibe a muchos estudiantes de otros distritos, también debido a que tiene varios institutos terciarios. Hace diez años se quedaban a vivir pero ahora viajan todos los días”, dijo.

Entre las necesidades, mencionó la falta de recursos económicos de muchos estudiantes para poder sostenerse aquí. “Muchos incluso están viniendo a dedo… Y el alquiler de las viviendas es carísimo. Se reúnen entre tres o cuatro para poder pagar el alquiler. Para una familia es un sueldo extra que ha invertido para el hijo que estudia”, afirmó.

Por su parte, Agustín Díaz, de Chacabuco, que alquila en Junín, criticó los horarios de los colectivos, que a veces no coinciden según las necesidades de los estudiantes, además de los costos de los pasajes.