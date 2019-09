“Estamos trabajando codo a codo con Meoni”, aseguró Bruzzone

El concejal de Unidad Ciudadana (Frente de Todos) de Junín José Bruzzone participó del ciclo político de TeleJunín, Reporte Especial, y se mostró confiado en que Mario Meoni logre vencer al actual intendente macrista Pablo Petrecca.

El edil kirchnerista afirmó que “las definiciones que va tomando Alberto Fernández están muy en sintonía –y con mucha razonabilidad- con las medidas que hay que aplicar para salir de este desastre económico que cada día que pasa nos hunde más”, al tiempo que destacó el trabajo del candidato a gobernador bonaerense del espacio, Axel Kicillof, “que se sienta con cada uno de los actores de la Provincia, los escucha, y arma su propuesta superadora sobre esa base y no en función de un esquema teórico, dogmático”.

Sobre la fragilidad de la economía y la cuestión del dólar, afirmó que “lo que propusieron como un cepo generó más que nada un costo político, pero de ninguna manera cerró el grifo de la fuga, debido a que la posibilidad de vender hasta 10 mil dólares por mes a usuarios particulares no constituye un cepo y, de hecho, la caída de reservas no ha cesado desde que declararon estas medidas”. Y agregó: “La economía está absolutamente frenada, quien tiene que tomar decisiones en el día a día no ve que esto se vaya a aliviar y hace que muchos bajen los brazos”.

“Si uno logra refinanciar la deuda con el FMI, el resto de la economía está en condiciones de responder. Argentina tiene una matriz energética que está mucho mejor que en el pasado, tiene un campo produciendo, tiene una industria con capacidad ociosa que, apenas se reconstituya el poder adquisitivo del salario, esa industria está en condiciones de crecer sin necesidad de inversión inicial”, señaló.

Y amplió: “Se trata de poner en marcha máquinas que muchas veces ni siquiera fueron desembaladas, porque fueron decisiones de inversión que se tomaron antes de 2015 y después les abrieron la economía, les achicaron el mercado interno, y todo eso hizo que esa decisión se convirtiera en desacertada a posteriori”.

El rol de Cristina

Sobre las declaraciones de Horacio González, que advirtió que la ex presidenta Cristina Fernández “no será una mera vicepresidenta”, Bruzzone afirmó: “No me parece que haya que demonizar esa posibilidad, no sé quién quiere jubilar y mandar a tejer escarpines a Cristina, que es el cuadro político más lúcido que tiene este país. Me parece que las versiones interesadas que intentan llevar intranquilidad, apuntan a pensar que Cristina va a tener problemas con Alberto, o viceversa, cuando todas las demostraciones van en sentido contrario. Han conformado un tándem armonioso y complementario que, a la hora de gobernar, me parece que va a ser sumamente funcional. Cristina no va a ser un problema para el Gobierno, va a ser la principal pata en la que pueda apoyarse Alberto Fernández.

La elección local

-El oficialismo comunal confía en que Meoni no va a contar con los votos de Muffarotto, o que va a hacerlo en una proporción muy baja.

-La lectura que nosotros hacemos es la contraria, nadie es el dueño de los votos, lo dijimos desde la Primaria, y sabemos que Victoria no puede transferir su caudal de votos en forma automática a Meoni, pero nosotros estamos trabajando en ese sentido desde la misma noche en que se dirimió la Primaria. Cada uno de los que tenemos algún tipo de voz que pueda ser amplificada en este espacio estamos trabajando codo a codo con el espacio de Mario Meoni para que sea el ganador de la próxima elección del 27 de octubre. Creemos que estamos armonizando una propuesta de gobierno, vemos que las principales propuestas de Victoria tienen eco en el espacio de Meoni. De hecho, en un video reciente, cuando se junta con Alberto, habla de la construcción de viviendas y la multiplicación de trabajo que genera la construcción como una de sus prioridades. En este sentido creemos que la conjunción puede ser muy armoniosa. Confío en que Mario Meoni tiene muchísimas posibilidades de ganarle a Petrecca.