Macri visita Junín para inaugurar 40 kilómetros de autopista en la Ruta 7

Con la presencia en Junín del presidente Mauricio Macri, mañana quedarán inaugurados tres tramos de la autopista en la Ruta Nacional 7, un proyecto clave para el desarrollo de la Región.

Se trata de tres trayectos: el primero, comprendido entre esta ciudad y el paraje La Agraria; el segundo, entre los kilómetros 219 y 229; y el tercero, desde la localidad de Heavy hasta San Andrés de Giles.

Asimismo, luego de encabezar la inauguración en la carretera, el jefe del Estado nacional estará al frente de la marcha del #SíSePuede, proyectada para las 17.30, en el centro de la ciudad (ver recuadro aparte). Según se informó, el líder de Cambiemos estará acompañado de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y de funcionarios nacionales.

Como viene informando este diario, los nuevos 40 kilómetros de autopista se sumarán a la Variante de Giles, ubicada entre el kilómetro 98 y el 106, que está operativa desde el 24 de junio último.

Sin colectora en algunos tramos

Fuentes de Vialidad Nacional afirmaron a este diario que en el corazón del tramo Chacabuco – Junín no serán habilitados los cuatro carriles, ya que hay “expropiaciones pendientes” en un sector de unos dos kilómetros, si bien ya está montado el puente sobre el Río Salado (km 234) y el distribuidoren O’Higgins.

En relación a los otros intercambiadores vehiculares ya construidos, confirmaron que el de La Agraria será el único que estará operativo desde la semana que viene, pero no el que se encuentra a la altura de la ex Escuela Rural 42, por Membrillar, donde no habrá posibilidad de retomar el sentido de circulación o el descenso a las calles rurales.

En tanto, las colectoras estarán habilitadas “por partes”, ya que por ejemplo “de un lado están construidas en su totalidad, mientras que en el otro se encuentran en un 80% de obra”.

El estado de la obra

Desde el 10 de junio de 2016, se encuentra en marcha la construcción de 97 kilómetros sobre la calzada nacional. De los tres recorridos, hay dos en ejecución desde Giles a Carmen de Areco y entre Chacabuco - Junín.

La RN7 ya cuenta con 39 kilómetros habilitados de autopista entre Luján y San Andrés de Giles, trabajos pertenecientes al proyecto de 196 kilómetros impulsado por Vialidad Nacional.

En nuestro distrito, se observa un avance en las colectoras que atraviesan el ejido urbano a la altura del Cerrito Colorado. Esta vía paralela al trazo original permitirá la conexión de los barrios linderos con la traza nacional.

Además, según informaron desde el área de Obras Públicas, a los costados de la vía original, entre Querandíes y Ruta 65, se construirán dos carriles adicionales en ambos sentidos de circulación que conformarán las cuatro arterias de la autopista. Y se levantará un muro de hormigón divisorio en el medio.

Por otra parte, cabe destacar que la obra del bypass, de 23 kilómetros en Chacabuco, se encuentra paralizada desde diciembre del año pasado por problemas financieros en la Unidad Transitoria de Empresas, cuyo contrato fue rescindido y será relicitado.