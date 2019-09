Esteban Bullrich: “Creo que definitivamente podemos dar vuelta la elección”

¿Qué expectativas tienen de cara a la marcha “Sí se puede” que van a encabezar en Junín, en el marco de la inauguración del tramo de Ruta 7?

-La idea es seguir el tenor de lo que va a ser la campaña en general. Ayer en Barrancas de Belgrano arrancamos la marcha 30x30. Básicamente es mostrar que somos millones los que queremos consolidar este cambio, reconociendo con orgullo lo que ya hicimos pero también reconociendo lo que falta. El camino a lograr dar vuelta la elección.

-¿Por qué ha costado tanto resolver el tema de la economía en el país?

Para poner el eje sobre lo propio, creo que en parte hemos subestimado la situación en el inicio y quizás no invertimos suficiente tiempo en explicar cuál era. Una situación más grave que la que creíamos que íbamos a recibir, pero adicionalmente a eso creo que también hay que explicar cuál es el camino. La única salida a la pobreza estructural, que nadie ha logrado en la democracia reducir -del 83 a la fecha-, porque Alfonsín le dejó a Menem casi 50% de pobreza, Menem le dejó a De La Rúa 30% de pobreza, De La Rúa le dejó a Kirchner casi 60% y él a Cristina casi el 40% de pobreza y nosotros recibimos de Cristina, sin el Indec, pero estimando el 32 o 34%. Y creo que la explicación clara de qué quisimos hacer y cómo lo íbamos a hacer no estuvo presente. Y parte de lo que va a ser esta campaña es que vamos a contar lo que se hizo.

Por qué es tan importante para nosotros seguir construyendo un modelo abierto al mundo, para que los productos y los servicios de los argentinos crezcan en el mundo, para darle más empleo a los argentinos.

Y también, lo que nos falta trabajar y se expresó en el voto el 11 de agosto es el acompañamiento más cercano a las Pymes y a la clase media.

-¿Considerás que la gente está respondiendo a este llamado del gobierno?

-Yo lancé personalmente una campaña para conversar y escuchar a aquellos que no nos votaron. Que nos acompañaron en 2017 donde tuvimos una gran elección pero que no nos votaron ahora.

La verdad es que siento que hay una apertura distinta sobre todo a partir de nuestra actitud de reconocer que claramente algo no hicimos bien y en ese sentido, ese reconocimiento, sin dejar de lado el orgullo de lo que se hizo bien, como la gran transformación en infraestructura que tenía que ver con esto de generar empleo; eso nos da optimismo, mirando al 27 de octubre.

-¿Se puede dar vuelta el resultado de las PASO? ¿Cómo ves el país después del 10 de diciembre?

-Creo que el 27 de octubre se define como se ve el país el próximo 10 de diciembre. Creo que definitivamente podemos dar vuelta la elección y creo que la elección define como se ve el país.

No tengo dudas de que hay dos opciones: una de construcción en valores, con una mirada concreta de futuro, con una visión de país integrado que realmente trabaja para darle empleo a todos, para desarrollar el interior, verdaderamente federal, un país con valores, donde no reina la impunidad, donde los que roban van presos y esa construcción de país demanda de mayor tiempo.

Y está el otro, el país de la violencia, del patoterismo, que ya lo estamos viendo. Porque el patotero no puede contenerse. Ya está mostrando que quieren volver a la confrontación, a la violencia, a escudarse en la impunidad del poder y creo que esa definición es la que nos tiene que convocar a todos los que queremos una Argentina en donde los valores de la humildad, la tolerancia primen. Esa Argentina queremos construir.