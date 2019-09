El legado artístico y la humanidad de Spinetta se ponen de relieve en emotivo documental

El inconmensurable legado artístico dejado por Luis Alberto Spinetta, a partir de una prolífica y refinada obra de alto nivel estético, y su calidad humana, puesta de manifiesto a través de imágenes de su archivo privado y el testimonio de familiares, músicos y amigos, se destacan en el emotivo documental dedicado a su figura de la serie "Bios. Vidas que inspiraron la tuya", que se emitirá el próximo domingo 29 de septiembre, a las 22, por la señal Nat Geo.

Músicos de la talla de Charly García, Fito Páez, David Lebón, Ricardo Mollo, Juanse y los ex Almendra Rodolfo García y Emilio del Guercio; sus hijos Dante, Catarina, Valentino y Vera; y su ex esposa Patricia, son algunas de las personas que aportan un acercamiento a la figura de Spinetta, a través de diversas anécdotas o reflexiones en torno a su obra o sus acciones en el trato cotidiano.

Así se pudo ver en el adelanto proyectado en la presentación de esta producción de Underground, en un encuentro llevado a cabo anoche en un local ubicado en el barrio porteño de Palermo, del que participó su familia, que se involucró de manera activa en la realización del documental, y músicos que tocaron con él.

La presentación estuvo a cargo de la hija mayor del recordado artista, Catarina Spinetta, quien conduce el documental; Fernando Semenzato, responsable de producción de Nat Geo; y Pablo Culell, de Underground.

En una síntesis del capítulo que se emitirá el domingo se pudo ver también una rica cantidad de material fílmico doméstico, actuaciones y ensayos que muestran al recordado artista interactuando en diversos ámbitos.

Pero además, por primera vez, se puede escuchar a sus hijos hablar sobre la separación de sus padres y el sonado romance del artista a mediados de los '90 con la entonces modelo top Carolina Peleritti, algo inédito hasta el momento, sobre todo si se tiene en cuenta el bajo perfil personal cultivado a lo largo de su vida por el músico.

"Descubrí momentos que nunca había visto, pero más que descubrir fue reafirmar cosas", reveló Catarina Spinetta, al referirse a la revisión de viejo material archivado para aportar al documental.

En este punto, Culell resaltó que fue "fundamental cómo se abrió la familia y los amigos a aportar material" para llevar a cabo el proyecto.

"Lo merecía hace mucho tiempo", dijo, por su parte, el directivo de Nat Geo, al puntualizar que tras la producción de documentales dedicados a Charly García y Gustavo Cerati, en la primera temporada de la serie "Bios", era Spinetta quien debía protagonizar la apertura de esta segunda etapa.

Según narró Catarina Spinetta a Télam, la propuesta de Underground y Nat Geo le llegó a mediados de febrero y sólo se dio el visto bueno para su realización una vez que toda la familia se comprometió a involucrarse en el proyecto.

“A mí desde el vamos me entusiasmó la idea porque era una oportunidad para ver y revisar el material guardado y ver qué había. Me pareció una buena oportunidad para llegar todo este legado tan grande a más gente”, explicó la hija del músico.

Y acotó: “Pensé que si se hacía teníamos que participar todos. Desde el vamos, la idea era que la familia sea parte, no lo quería hacer a medias. Fueron muchas conversaciones para ponerme de acuerdo con mis hermanos y mi mamá. Yo estaba pero necesitaba que todos estén. No lo quería hacer a medias y así fue. Puse todo como si fuera un proyecto mío. Se puso todo el corazón.”

Como una suerte también de anticipo del material que aparece en el documental, en la presentación de anoche se montó un pequeño museo con distintas pertenencias del músico, entre las que destacaban varios dibujos, una de sus guitarras más características, un par de anteojos, una pluma que utilizaba para sus creaciones, un traje de escena y una edición especial en vinilo de su disco "Artaud".

Sobre el final, subieron al escenario los guitarristas Baltasar Comotto y Guille Arrom; el bajista Matías Méndez; el baterista Sergio Verdinelli; y los tecladistas Juan Carlos "Mono" Fontana y Claudio Cardone, quienes visiblemente emocionados hicieron versiones instrumentales de los temas "Dale gracias", "Parlante", "Kamikaze" y "Camafeo".

Sin embargo, fueron las imágenes del músico fallecido el 8 de febrero de 2012 que devolvía la pantalla, sus palabras y el recuerdo de sus seres queridos de sus últimos días los que provocaron lágrimas en todos los presentes.

La serie BIOS ya tuvo una primera edición en donde hubo documentales dedicados a los argentinos Charly García y Gustavo Cerati, por lo que el capítulo sobre Spinetta abre una nueva temporada.

Hasta el momento, Nat Geo fue mostrando distintos anticipos con intervenciones de Vera y Dante Spinetta, Fito Páez y Ricardo Mollo.