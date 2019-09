En Junín, Bucca afirmó que “la alternativa superadora a la grieta es Consenso Federal”

El candidato a gobernador bonaerense por Consenso Federal, Eduardo Bucca (Bali), visitó ayer Junín acompañado por el candidato a intendente Diego Ruiz y los postulantes a concejales Cristina Molina y Alejandro Franco, entre otros dirigentes del espacio que en el ámbito nacional dirige Roberto Lavagna.

En el distrito más importante de la Cuarta Sección Electoral por el peso específico de votantes, el oriundo de Bolívar afirmó que “lo que se ve es una situación muy compleja y muy dolorosa”. Asimismo, planteó que lo que se necesita es “volver a ordenar las prioridades” porque, según consideró, “está todo patas para arriba” y puso como ejemplo la votación en el Congreso de la emergencia alimentaria.

En cuanto al plano electoral en el país luego de las primarias del 11 de agosto último, Bucca analizó que “quedó claro que Macri perdió, se acabó la polarización, hoy es la garantía de que pueda volver a gobernar el kirchnerismo en la Argentina, por eso la alternativa superadora a la grieta es Consenso Federal en el país con Roberto Lavagna, en la provincia de Buenos Aires y Diego Ruiz en Junín”.

“A los vecinos les pido que analicen las propuestas que tenemos, que nos permitamos un proceso de sentido común, de unidad nacional donde pongamos lo importante adelante. A partir de ahí quién nos dice que no podamos entrar en un proceso de mejora que va a llevar a una justicia social que hoy no tenemos”, completó.

Por otra parte, Bucca apuntó a la subejecución de partidas presupuestarias en el gobierno de María Eugenia Vidal y criticó a los dirigentes del Frente de Todos y Juntos por el Cambio, que hablaron de una provincia “inviable” en términos de administración. “Que se dediquen a otra cosa, que no quieran gobernar la provincia”, enfatizó.

En ese sentido, el actual diputado nacional por la provincia de Buenos Aires dijo que “los bonaerenses debemos ser artífices de nuestro propio destino”. Y remarcó: “Basta que nos gobiernen desde Capital Federal. Notamos que en la medida en que los bonaerenses nos conocen y nos escucha, nos valoran. Vamos a buscar un voto racional, para no tropezar los argentinos con la misma piedra”.

El día después

“Nos da muchas fuerzas estar acompañados por Roberto Lavagna (como candidato a presidente) que es una persona muy robusta, honesta y con una conducta intachable, que ha tenido la experiencia de atravesar una situación del país como fue la de 2002. Él tiene la sapiencia y la experiencia para salir adelante en Argentina porque lo que viene es muy complejo”, afirmó sobre la figura de Lavagna.

Y agregó: “Después del 27 de octubre nos levantaremos y los problemas van a seguir estando, por eso lo peor que nos puede pasar es que prosigan los enfrentamientos de los extremos que han sido parte del fracaso que estamos atravesando. Estoy convencido de que en la provincia de Buenos Aires tenemos los talentos para estar mejor”.