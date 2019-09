Se realizó una jornada en la Unnoba sobre genética del cáncer y prevención

Se realizó el encuentro sobre “Cánceres prevalentes en la Argentina: la prevención que no hacemos y los costos que pagamos”, organizado por el Centro de Investigaciones Aplicadas (CIBA) perteneciente a la Unnoba. El encuentro fue presidido por el rector Guillermo Tamarit, quien destacó la importancia de la jornada y sostuvo que “no puede existir universidad en la que no se enseñe, se investigue y se haga transferencia, ya que de allí obtiene su legitimidad”.

La secretaria de Investigación de la Universidad, Carolina Cristina, abrió la actividad en la tarde del viernes 20 de septiembre poniendo énfasis en lo multidisciplinario, en los esfuerzos de todas las instituciones que hicieron posible el encuentro y en el interés de los estudiantes de las carreras de Genética y Enfermería, ya que “lo que iba a ser una reunión reducida para veinte personas en el CIBA, terminó siendo un encuentro en el Salón de la Democracia con más de cien inscriptos”.

Cristina recibió a los asistentes al encuentro diciendo: “No es casual que retomemos con un tema de genética y herencia, en particular el cáncer, con dos tipos de cáncer tan importantes y de tanta frecuencia en nuestro país y en el mundo como son los de mama, ovario y colon. La vigilancia y la prevención se encuentran atravesadas por muchas especialidades como la medicina clínica, la ginecología, la gastroenterología, la cirugía y la patología; también el diagnóstico bioquímico y por supuesto la precisión de la genética médica. Lo que buscamos con este encuentro es el debate, compartir y aprender juntos, porque se necesita un abordaje multidisciplinario para la prevención de ésta y muchas otras patologías”.

“Este encuentro fue tomando forma desde nuestro comité organizador desde hace ya seis años, con el empuje de Mario Melcon -afirmó-, y también queremos destacar el trabajo que hizo Fernanda Parenti para este encuentro. Nosotras desde el CIBA, y desde las carreras de Genética y Enfermería en la Universidad, entendemos que ningún tema se resuelve desde ningún laboratorio aislado, o un consultorio o una única clínica, y que en el caso puntual del cáncer heredo-familiar el diagnóstico temprano, la prevención y el consejo genético se logran con equipos en los que todos podemos aportar”.

La secretaria de Investigación agradeció las gestiones de Fernanda Parenti por impulsar la venida a la Universidad de la doctora Lina Núñez, quien coordina el programa de Cáncer Familiar del Instituto Nacional del Cáncer, y de la doctora Marina Antelo, experta en cánceres gastrointestinales del Hospital Udaondo, “ambas son referentes a nivel nacional e internacional, también pertenecientes a otros centros de salud”.





“Construcción colectiva del conocimiento”

Para el rector Guillermo Tamarit, este tipo de actividades tiene un sentido destacado. Dijo en la bienvenida: “Quería compartir con ustedes el sentido institucional que tiene para la Universidad este tipo de actividades, y que tiene que ver con lo que denominamos desde las universidades transferencia, o también la construcción colectiva del conocimiento. Aquello que llamamos universidad está en pleno debate. ¿Puede haber una universidad en la que no se enseñe? Claro que no, nadie tiene la menor duda. ¿Puede haber una universidad en la que no se investigue? Nosotros creemos que no, que si algo define a las universidades es que van siendo casi el único espacio en donde se enseña y se investiga, como actividades concurrentes que se nutren unas a otras. Ahora bien, ¿las que no hacen transferencia también son universidades? Y esto es problemático en nuestro país con las universidades públicas como la Unnoba, porque todo nuestro financiamiento proviene del esfuerzo que hace la sociedad. Toda universidad tiene que entender que la legitimidad que tenemos que obtener respecto de la sociedad no está dada solamente por formar buenos profesionales o porque se investigue, sino también porque la sociedad tiene que percibir concretamente cuál es el resultado de todo el proceso”.