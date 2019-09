En Junín, Ginés González García afirmó que "la salud está muy postergada"

Invitado por la Cátedra Libre Tierra Techo y Trabajo, el ex Ministro de Salud y ex Embajador argentino en Chile, Dr. Ginés González García brindó ayer una charla en nuestra ciudad, en la Unnoba, sobre "el presente y el futuro del sistema de salud en Argentina".

Previo a su charla en la universidad, González García brindó una conferencia de prensa en El Taller y se refirió a la situación sanitaria del país, los programas que buscarán reinstalar y la importancia de que la salud llegue a todos. Además, aseguró que forma parte del proyecto del Frente de Todos aunque no confirmó si será ministro de salud.

En la conferencia estuvo acompañado por el senador Gustavo Traverso, el candidato a intendente Mario Meoni, la diputada Valeria Arata y los concejales Victoria Muffarotto, Rodolfo Bertone y Jose Bruzzone.



/LEÉ MÁS Se realizó una jornada en la Unnoba sobre genética del cáncer y prevención



Parte del proyecto

Traverso abrió la conferencia destacando la figura de Ginés González García: “Todo lo que enseñaba en la academia, cuando llegó a ser ministro de salud de Argentina allá por enero del 2002, lo llevó a la práctica con políticas públicas. No fue relato de la academia sino que lo implementó en la medida que la coyuntura lo permitía”.

Sobre la charla que brindó en el marco de la Cátedra Libre Tierra Techo y Trabajo, el propio González García remarcó que “la salud tiene que ser el motor de crecimiento y del renacimiento de la Argentina”.

Asimismo advirtió: “Claramente la salud está muy postergada, tenemos muchos problemas, la salud en general, la pública, la privada, la de obras sociales, de prepagas, la de los que pueden comprar medicamentos hasta que el precio se convierte en inaccesible, los que no pueden comprar y se quedaron sin la provisión del estado”. “Duele decir lo que digo porque soy una persona de salud, no me gusta que las cosas funcionen mal pero lamentablemente funcionan muy mal y vamos a tener que trabajar mucho en conjunto, con el intendente, el senador para que la salud, primero no siga cayendo que será la prioridad del próximo gobierno. En segundo lugar, como digo siempre, le vamos a devolver a la Argentina una política sanitaria y al gobierno argentino un Ministerio. Son dos cuestiones que faltan y que tenemos que tener”.

González García aseguró: “Para mi peor que la devaluación del peso es la de la persona. Esto de decir que los últimos 70 años no sirvieron para nada y son todos unos tontos es una manera de devaluarnos a nosotros mismos”.

Si bien no confirmó que haya sido designado ministro de salud, aseguró que viene trabajando desde hace tiempo y que es parte del proyecto de Alberto Fernández.

“Yo voy a estar en el próximo gobierno, no se si voy a estar dentro o fuera del gobierno, pero voy a estar en el proyecto trabajando intensamente. Hace meses que venimos trabajando”, aseguró, además como responsable del equipo técnico del Partido Justicialista.

“La salud es un gran distribuidor social”

Consultado por los problemas de la salud en el país hoy, el ex ministro del kirchnerismo remarcó: “Primero la incertidumbre que tiene la gente. Cuando por tercer año consecutivo tiene caída de las ventas de medicamentos en farmacias que son recetados. Un médico le dijo a alguien que tiene que tomar una medicación y no la puede tomar porque no le alcanza el dinero”, y agregó: “O cuando le dicen que hay un programa obligatorio y gratuito de vacunas y después va y no encuentra la vacuna”.

A su vez destacó que lo importante es “que nadie sienta que por ser pobre tiene cuerpo de pobre. En la salud, tenemos que cuidar la salud de todos los argentinos y la presencia indelegable del estado”.

Ante la pregunta respecto de la suba de medicamentos, recordó: “Hicimos la ley de prescripción por nombre genérico, el Remediar (acceso gratuito para muchas personas) esas políticas van a volver. Remediar es una prioridad porque muchos millones de argentinos en verdad hoy no tienen acceso a medicamentos y lo tenían gratuitamente. Lo van a volver a tener a lo largo y ancho del país”.

Meoni: “Hemos retrocedido”

Mario Meoni por su parte resaltó que “el municipio es un actor central en el sistema de salud, sobre todo en mantener a la población sana. Nación y Provincia tienen una acción fundamental cuando las personas están enfermas pero el municipio a partir de la atención primaria, me parece central para poder llegar territorialmente y además poder descongestionar el hospital”.

Además refirió: “Ustedes lo saben y lo ven, el Hospital Interzonal de Agudos hoy está en una situación de colapso que lejos de lo que habíamos construido durante 12 años con la construcción de seis nuevas unidades sanitarias y duplicamos el área de atención en esas unidades, hoy redujo a la mitad esa atención. Al hospital se le cargó con 16 o 17 mil cápitas del PAMI que lo hicieron colapsar, IOMA que no da respuestas prácticamente a nadie y tenemos un sistema de salud sumamente complejo que no previene, no atiende las urgencias, no da respuestas. Eran temas que estaban resueltos en Argentina, hemos retrocedido enormemente”.