De a poco se impulsa la venta de paquetes pero los turistas aún están expectantes

El impacto de la suba del dólar luego de las Paso generó una leve desaceleración en la venta de paquetes turísticos que recién ahora comienza a estabilizarse aunque con mucha precaución, de cara a las vacaciones de verano.

Lo cierto es que hoy una familia debe hacer demasiados números para decidir dónde vacacionar y hasta el momento, las consultas se mantienen, pero las ventas son medidas.

Democracia dialogó con Paola Rigazio, de Tauro Rigazio Viajes y con Joana Sabartes, de Flamingo Travel, quienes dieron un pantallazo de la situación y la consulta de los juninenses para planear el destino de diciembre, enero y febrero, las fechas claves para el descanso estival.

“Muy expectante”

Paola Rigazio aseguró que “todavía no hay una gran demanda y la gente está muy expectante de todo, tanto para vacaciones en el país como fuera”.

Incluso en el país, se habla de aumentos del 30% de cara a la temporada y los rumores generan la clásica duda, respecto del siempre preferido Brasil, si conviene quedarse en el país o aprovechar el destino brasilero, siempre competitivo.

“Creo que las decisiones están esperando, a ver qué pasa en las elecciones”, asegura Paola.

“Lo poco que se mueve y se vende es Brasil, el sur, que tiene tarifas muy competitivas tanto para ir en auto como para sacar un paquete. Un paquete en enero, febrero se consigue por 900 dólares”.

Aerolíneas tuvo la semana pasada 12 cuotas sin interés y suele ser aprovechado como buena oportunidad, para los viajeros más decididos.

“Todavía no se conocen mucho los precios en el país. Y se habla de subas muy grandes. La incertidumbre va para todos lados: en la decisión de me quedo en el país o me voy afuera. Y luego, como siempre, hay que ver el costo beneficio, lo que te ofrece un lugar y el otro”, destacó.

“El sur de Brasil es muy competitivo tanto para irte en auto, un viaje de un día, o con aéreos de 3 horas. Esta semana cerramos reservas para Buzios, para diciembre, a 700 dólares, es baja temporada pero no es carísimo. Lo que sucede es que la mayoría no quiere distraer aún de su presupuesto para vacaciones”.

Por su parte, Joanna Sabartes de Flamingo Travel destacó que más allá de los reparos por el impacto de las subas del dólar, “se reciben muchas consultas y Brasil se está comenzando a vender bastante bien”.

“En unos días estará disponible Mar del Plata, San Rafael, Merlo, Bariloche, y otros lugares del sur”.

Especialmente las consultas y ventas son para enero y febrero: “La gente consulta mucho respecto del dólar, si se congela el precio, pero en este momento, lo que es Brasil no se congela. Sí se puede realizar un pago en pesos y otro en dólares”, aseguró.