Visitas nacionales y provinciales calentarán la campaña en Junín

La campaña local de cara a las elecciones generales del 27 de octubre, comienza a tomar temperatura y se esperan varias visitas nacionales y provinciales de peso, que llegarán a nuestra ciudad para respaldar a los candidatos de sus respectivos sectores. En el terreno de las estrategias electorales, el meonismo apunta a “consolidar el voto peronista”, mientras que el petrequismo apuesta a “sumar más votos” de otros sectores.

Juntos por el Cambio

En el campamento del intendente Pablo Petrecca (Juntos por el Cambio), que busca la reelección por otros cuatro años al frente del municipio, ayer aún no había certezas sobre eventuales visitas nacionales o provinciales, pero no se descartaba que la gobernadora María Eugenia Vidal visite nuevamente el distrito, mientras que un eventual arribo del presidente Mauricio Macri parecía más lejano.

En el terreno de la estrategia de campaña, un operador del oficialismo afirmó a este diario: “Nuestros votos cautivos los tenemos, pero tenemos que sumar, necesitamos unos 6 mil votos, creemos que a Mario (Meoni) le vamos a quitar algunos y que los votos de Muffarotto no van a ir a Meoni porque no hay ‘feeling’ entre ellos; eso no significa que lo vayan a votar a Pablo (Petrecca), pero no lo van a votar a Mario, y eso a nosotros nos sirve”.

Otro funcionario consultado se mostró confiado en que el “fantasma” del kirchnerismo, sumado al “voto tradicionalista” de Junín, le reste votos al Frente de Todos. El acercamiento a los jóvenes –ayer se congregaron más de 20 mil en los festejos por el Día de la Primavera (ver páginas 12 y 13)- es otro aspecto que el petrequismo busca reforzar, como así también la obra pública, acaso el principal “caballito de batalla” que tiene el oficialismo. De hecho, se espera que antes de la elección se inaugure un tramo de la autopista de la Ruta Nacional 7 y la repavimentación del camino al Balneario.

Frente de Todos

Así, según pudo averiguar Democracia, en el Frente de Todos está confirmada la visita del candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires y diputado nacional Axel Kicillof para el 14 de octubre próximo, y también la del candidato a presidente de la Nación Alberto Fernández, aunque si bien se contempla la posibilidad de que se concrete en los primeros días de octubre –incluso antes que la visita de Kicillof- lo cierto es que la fecha aún no está confirmada.

Cerca del candidato a intendente de Junín por el Frente de Todos, Mario Meoni, consideraban ayer, en diálogo con este diario, que lo que “más suma es la visita de Alberto Fernández y el contacto cara a cara” con los vecinos.

En este contexto, el propio Meoni viene llevando a cabo cenas y reuniones con representantes de distintos sectores, desde el campo –mantuvo un encuentro con la cúpula de la Sociedad Rural de Junín, como una forma de llevar tranquilidad a los productores, que no ven con buenos ojos la figura de Cristina Fernández de Kirchner- hasta los sindicatos (participó este viernes de la masiva cena de ATSA) y las instituciones intermedias.

La jornada de intercambio de ideas y proyectos en la Unnoba, en la cual se dio cita un amplio espectro del justicialismo y de otras agrupaciones que integran el frente (incluida Victoria Muffarotto y Rodolfo Bertone, del kirchnerismo), sumado a los encuentros con gremios, apuntan a “consolidar el voto peronista”, aseveró un operador político del espacio a este diario. Es que el desafío de Meoni es sumar los votos que en las PASO fueron a la lista de Muffarotto. Es que el frente obtuvo el 50,7% de los votos, una marca que lo posiciona a Meoni con altas chances de arrebatarle el poder a Cambiemos.

Consenso Federal

Diego Ruiz, candidato a intendente de Junín por Consenso Federal, confirmó ayer a Democracia la visita a Junín de Roberto Lavagna para el 18 de octubre. Cabe recordar que esta semana recibió a Alejandro Rodríguez (Topo), Fabio Britos y Marianela López. El objetivo del espacio es posicionarse como una “segunda opción” frente a la grieta, en favor de la Argentina productiva.