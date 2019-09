Jorge Faustino, la Nueva Voz del Tango, elegido en un festival nacional rosarino

Destacada actuación tuvo Jorge Faustino en el Sexto Festival Nacional de Tango “Carlos Gardel” que se hizo en Rosario los días 6, 7 y 8 de septiembre, resultando ganador del certamen de cantores y fue elegido como la Nueva Voz del Tango.

En diálogo con Democracia, Faustino manifestó que fue sorprendido gratamente por este premio recibido en Rosario el domingo 8 de septiembre, en un festival donde van cantores de mucha trayectoria en el tango.

“El domingo 8 de septiembre, en la ciudad de Rosario, el festival se hizo en dos sedes: una donde se iniciaba el festival en la Casa del Tango y la final fue en una Milonga Sutil. El sábado 7 fue de danza tango y el domingo 8, de canto, donde había 15 participantes de Córdoba, Buenos Aires, Rosario hasta de Bolivia incluso”, manifestó Jorge Faustino.

Lo cierto es que este cantor, de solo 29 años de edad, es bastante singular en cuanto a su trayectoria musical porque ha triunfado cantando folclore y tango.

Como es conocido, el entrevistado tiene una fructífera trayectoria en el folclore especialmente, vale mencionar su excelente participación en los festivales de Cosquín.

En enero del 2019 fue destacado finalista del Pre Cosquín, en el mítico escenario cordobés de raíces folclóricas “Próspero Molina”

Y ahora, en el corriente mes, participó y ganó en una competencia tanguera, a tal punto de ser considerado como la Nueva Voz del Tango.

Al recordar sus inicios con la música, Faustino dijo que comenzó cantando melódicos en el 2007, luego, en el 2009 pasó a cantar folclore y hace algunos años incursionó en el tango.



Lo cierto es que en este 2019 Jorge Faustino ha tenido éxito en los dos rubros: folclore y tango. Y la pregunta que queda es si elegirá uno para continuar su camino por el mundo de la música

“Si bien tango he cantado menos que el folclore, me gusta mucho. Me gustan las letras que tiene el tango, las historias que cuenta y me permite interpretarlo de otra manera. Me sorprendió un poco el premio como Mejor voz del Carlos 2019, porque había participantes que cantaban muy bien y mucha más experiencia que yo en el rubro”, manifestó el entrevistado.

Y la historia sigue, porque a partir de este éxito reciente, a Jorge Faustino se le abren otras puertas.

“Por el primer puesto obtenido en este festival nacional rosarino, surge la posibilidad de que el próximo mes, en octubre, cante con el Cuarteto Mulenga, en la ciudad de Buenos Aires”, anticipó el joven cantor.

Según se supo, el Cuarteto Mulenga es un destacado grupo que está de gira por Europa, en septiembre y parte de octubre. A su regreso al país, podrá incluir en sus actuaciones al juninense Jorge Faustino.

“Cantar en uno de los shows de Cuarteto Mulenga es una posibilidad muy grande para mí, porque es la primera vez que voy a ir a cantar tango a Buenos Aires”, dijo el cantor.

Sin dudas las puertas del tango para Faustino están abiertas para lo mejor, y viendo cómo avanza en su carrera, quizá no esté descartada la posibilidad de que su voz pueda escucharse en el exterior o en otros escenarios de nuestro país.