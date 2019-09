La juninense Julieta Zara llega a avenida Corrientes con una nueva obra de teatro

Desde hace varios años, la joven actriz juninense Julieta Zara viene pisando fuerte en los escenarios, tanto en el ambiente porteño, como en las temporadas de verano en ciudades turísticas.

Tal es así, que actualmente está protagonizando una nueva obra de teatro llamada “El Caso Regina”, junto a los actores Daniel Lemes y Carlos Mena. Las funciones se realizan los sábados a las 20 en el Paseo La Plaza (Sala Cortázar B), sobre avenida Corrientes 1660.

Se trata de un thriller sobre un secuestro: la estudiante de economía Regina Vega Escobar desaparece. Su padre, el senador de la nación, comienza su desesperada búsqueda. Está inspirada en hechos reales.

“Es uno de los desafíos más importantes que tuve en mi carrera como actriz”, destacó la artista a Democracia. Cabe recordar que el año pasado, Zara fue parte de la comedia “Chicas de Cristal”, una historia de cuatro amigas, también dirigida por Federico Jiménez.

“Si bien incursioné bastante en el drama, y la verdad que me gusta mucho hacerlo, venía de hacer comedia y pasé de un extremo a otro sin escala: eso es lo más lindo de esta profesión”, expresó.



“Regina es un personaje muy fuerte y también muy real, que lo vemos todo el tiempo, lamentablemente hoy cualquier chica puede ser Regina, puede estar caminando por la calle, puede ser mi vecina, tu vecina, puede estar en el noticiero, o puede estar tranquila en su casa mirando una película y mañana desaparecer”, afirmó.

“Para mi, interpretar este personaje es muy comprometedor porque es algo que lo vemos casi a diario y ponerle el cuerpo no es fácil; es realmente muy conmovedor. Tengo muchas ganas de llevar la obra Junín. Aún no tengo fecha definida”, confirmó.

“Hoy en día, en el momento que estamos viviendo, como generación, me parece que es una obra que tiene todos los condimentos y lo muestra de una manera muy eficaz: abuso de poder, denigración de la mujer, sociedad patriarcal, traumas, decisiones que uno toma para vivir, pasa por todo los escalones de la sociedad en la que hoy vivimos”, apuntó.

La joven actriz señaló que siente muchas ganas de traer la obra de teatro a las salas juninenses a un corto plazo. “El libreto es impresionante, Federico Jiménez le dio todos los condimentos necesarios, no le faltó nada, está muy bien escrita, muy contundente, te atrapa de principio a fin, sobresalta con un final inesperado”, explicó.

“Mis compañeros, Carlos Mena y Daniel Lemes, tienen unas interpretaciones extraordinarias, y además de la trayectoria actoral que tienen ambos, es un orgullo trabajar con ellos, son unas personas increíbles y eso yo lo valoro sobre todas las cosas, para mí, poder trabajar con gente así, no tiene precio”, destacó.