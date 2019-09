Cientos de jubilados festejaron su día junto al Intendente en el “Beto Mesa”

En las instalaciones del complejo polideportivo “Beto” Mesa, y con la presencia del intendente Pablo Petrecca, se llevó a cabo la celebración por el Día del Jubilado, con una gran jornada que arrancó a la mañana y se extendió hasta el atardecer.

Los presentes disfrutaron de un almuerzo, merienda, sorteos, regalos, shows de baile folclórico, de tango, y se realizaron exposiciones con los trabajos que se llevan a cabo en el Taller RecreArte.

El jefe comunal fue muy bien recibido y aprovechó para saludar a cada uno de los agasajados: “Me llena de satisfacción ver sus caras de alegría al festejar y lo tienen más que merecido luego de toda una vida de esfuerzo y trabajo”.

Algunos de los artistas que se hicieron presentes para homenajear a los adultos mayores en su día fueron Los Seguidores del Atardecer, Caio Bailable, Los Papelnonos, el Centro Santa Agustina, la Agrupación “Poncho y Lanza” de Marcelo Camarota, entre muchos otros.

Luego de saludar a cada uno de los abuelos presentes y fotografiarse con muchos de ellos, Petrecca expresó: “Para mí es una alegría haber podido estar junto a ellos en su día, con tanto festejo y ganas de pasarla bien. Nuestros jubilados se merecen que los atendamos de la mejor manera y muchos de ellos ya están vinculados con los Centros de Jubilados, participan de talleres y de toda la parte recreativa que el Municipio lleva adelante por medio de Patricia (Ramírez) con ‘Abuelos Conectados’ y Los Papelnonos, entre otras cosas”.



“Es una satisfacción enorme ver la felicidad en sus caras luego de tantos años de esfuerzo y sacrificio. Cada vez que vengo a este tipo de encuentros me voy con una energía tremenda; te llenan de besos, te abrazan y eso a uno lo llena de alegría”, señaló Petrecca y añadió que “por supuesto, nos pone muy contentos saber que la gran mayoría de ellos pueden disfrutar del Transporte Público de manera gratuita, con lo que ahorran un montón para hacer sus trámites o ir a visitar a sus familiares".

Acompañamiento

al sector

“A muchos otros también los acompañamos desde el Centro de Jubilados con otro tipo de ayudas porque estamos convencidos de que se merecen lo mejor”, resaltó el jefe comunal y, seguidamente, manifestó que “vamos a seguir homenajeándolos como se lo merecen, para que puedan disfrutar de esta etapa de su vida luego de tantos años de trabajo”.

Acerca de la cálida bienvenida que recibió, y de los saludos con cada uno de ellos, el Intendente indicó que “la gran mayoría me dijo que no afloje, me agradeció por el colectivo, por las obras de cloacas para sus barrios y todas las cosas que pudimos hacer en conjunto con los vecinos de Junín en estos tres años y medio. También me llevo algunos pedidos que siempre recibo de la mejor manera, pero sobre todo quiero destacar el afecto y cariño con el que me han tratado que a uno lo llenan de energía para continuar con los trabajos”.

“Superó todas las expectativas”

A su vez, Patricia Ramírez, coordinadora de Actividades Sociorrecreativas de la Secretaría de Desarrollo Social, dijo que “estoy muy feliz y contenta porque realmente esto superó todas las expectativas que teníamos puestas en la previa, sobre todo la que tenían los adultos mayores del grupo ‘RecreArte’ con el que hicimos todos los preparativos en el Beto Mesa, desde el decorado hasta los centros de mesa”.

“Salió algo muy genuino que ellos pudieron disfrutar al máximo y quiero destacar como siempre el trabajo junto a PAMI Junín, con quienes hace tres años que venimos organizando este tipo de festejos y ya nos sentimos un verdadero equipo de trabajo. Hoy los presentes tuvieron sorteos, almuerzos, bailes, premios, espacios para participar y todo lo necesario para que disfruten de su día”, destacó la funcionaria.

Entre los cientos de adultos mayores que participaron de los festejos, estuvieron María Andrada y Francisca Casullo, quienes además forman parte de Abuelos Conectados y del Taller Recrearte. Ambas aprovecharon para dejar sus sensaciones al respecto, una vez finalizada la jornada que se extendió hasta el atardecer.

“Realmente la pasamos muy bien, integramos un grupo maravilloso en el que hacemos muchas cosas y en el Día del Jubilado trabajamos mucho para que todos puedan festejar como lo merecen; tengo muy buenas compañeras y a mí me gusta estar siempre. Me encantó la posibilidad de festejar nuestro día en el Beto Mesa y disfrutamos, comimos, pero sobre todo compartimos un lindo momento junto a amigas de la vida”, afirmó Andrada.

Por último, Casullo sostuvo que “estamos muy contentas por la jornada que hemos vivido y sobre todo por poder compartir con el grupo de RecreArte que es tan lindo. Tomamos mates, comimos facturas, bailaron folclore y hubo muchos sorteos, así que la pasamos muy bien y estuvo todo muy lindo”.