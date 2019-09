Consenso Federal impulsa un voto “antigrieta” para “ser la segunda opción”

Desplazado en las Primarias de agosto por los efectos de la polarización, Consenso Federal busca instalar ahora, de cara a las elecciones generales del 27 de octubre, un voto “antigrieta” que le permita terciar en la disputa y constituirse en “la segunda opción”.

En este escenario, el candidato a diputado nacional por el lavagnismo Alejandro Rodríguez, “Topo”, visitó los estudios de TeleJunín para participar de una entrevista en TeleNoticias, en la cual planteó los principales lineamientos de la propuesta electoral del espacio. El ex ministro de Asuntos Agrarios bonaerense estuvo acompañado en su recorrida por Junín de los candidatos a diputados provinciales Fabio Britos (Chivilcoy) y Marianela López (9 de Julio), y del candidato a intendente local, el ex titular de la Sociedad Comercio e Industria Diego Ruiz.

Roberto Lavagna es candidato a presidente y no candidato a ministro de nada ni de nadie, remarcó Rodríguez.

Vemos y analizamos que en las PASO mucha gente que tenía intención de votarlo a Lavagna terminó optando por uno u otro lugar de la grieta, afirmó Britos.

En este contexto, Ruiz afirmó: “Estamos enfrentando la campaña con toda la fuerza, tratando de llegar a la gente, que es el objetivo principal”.

Por su parte, Rodríguez señaló: “Tanto en Junín como en toda la provincia de Buenos Aires tenemos una seria expectativa de crecimiento, lo vamos a lograr con el diálogo con los sectores productivos, de hecho vamos a trabajar con pequeños productores de Junín y la zona, para hablar de lo que preocupa. El Gobierno nacional de Macri, un gobierno en retirada, está analizando, hoy, en este mismo momento, volver a aumentar las retenciones al pequeño y mediano productor agropecuario”, advirtió.

Y agregó: “También sabemos que en la Provincia está en disputa la gobernación y cuando Kicillof fue ministro de Economía perjudicó al pequeño y mediano productor, los puso realmente al borde de la quiebra. Hoy vamos a hablar de una opción que no es ni una ni otra, sino trabajar codo a codo con el hombre y la mujer de campo para el desarrollo de un programa productivo que es el que impulsa Diego Ruiz en Junín y Roberto Lavagna y Eduardo ‘Bali’ Bucca en la Nación y la Provincia respectivamente”.

Fondo especial para el campo

“Vamos a trabajar con la Sociedad Rural en una agenda que supone escuchar muy atentamente cuáles son las demandas, las necesidades, y nosotros desarrollando un programa que supone, sin tocar ningún tributo, con lo que hay hoy, tener un fondo especial para facilitar la conectividad, el mantenimiento y el desarrollo de los caminos rurales, la electrificación y la adquisición de maquinaria agrícola, todo eso en lo que es la propuesta para el campo de Roberto Lavagna”, afirmó.

“Roberto Lavagna es candidato a presidente y no candidato a ministro de nada ni de nadie, después del resultado electoral, cualquiera sea la situación, Roberto Lavagna es un hombre de consulta para cualquier sector y en este camino vamos a seguir consolidando el camino del diálogo dentro de la democracia argentina”, dijo.

En tanto, Britos manifestó: “Nosotros creemos que lo mejor que nos puede pasar en la Provincia es que nos gobierne un bonaerense, ‘Bali’ Bucca nació en la Provincia, la conoce, está compitiendo contra otras dos figuras que hace poco cruzaron la General Paz, así que nosotros estamos convencidos de que hay que trabajar fuertemente para instalar su candidatura, al igual que la de Roberto Lavagna”.

Saltar la grieta

Y amplió: “Vemos y analizamos que en las PASO mucha gente que tenía intención de votarlo a Lavagna terminó optando por uno u otro lugar de la grieta, más que nada votando ‘en contra de’. Bueno, aquellos que querían votarlo a Lavagna pero votaron a Fernández porque los asustaba que siguiera Macri, esa circunstancia no se va a dar; Macri no tiene ninguna posibilidad de seguir gobernando la Argentina”.

Y añadió: “Es un voto blando que fue a Fernández y que puede recaer en Roberto Lavagna. Y mucha gente que votó a Macri, porque los asustaba la nueva llegada de Cristina al poder, con Macri no lograron frenar esa posibilidad; quizás con Roberto Lavagna la podamos frenar. Estamos convencidos de que vamos a ser la segunda opción en octubre y quizás, si los argentinos nos acompañan, podemos hacer que Roberto Lavagna ingrese al ballotage.