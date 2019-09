El caso Chocobar

A propósito del caso del policía Luis Chocobar, sobre el que pesa una acusación de “homicidio agravado en exceso del cumplimiento del deber”, Eugenio Burzaco afirmó: “La discusión de fondo es que tenemos que confiar en nuestra fuerza, dotarlas de recursos, controlarlas, pero si el Estado tiene el uso legítimo de la fuerza lo tiene que poder hacer, y saber que uno va a ser muy riguroso cuando se excedan pero también que uno los va a bancar cuando defiendan al ciudadano y actúan en cumplimiento del deber. Porque sino el efecto contrario es la inacción y cuando tenga que jugarse la vida por otro ciudadano no lo va a hacer. Tenemos que lograr un equilibrio en este país”.

Y añadió: “Cuando asumimos la formación promedio de las últimas camadas de Gendarmería, de la Policía Federal, de la Policía Bonaerense, era de tres meses, y nosotros volvimos a hacer el año obligatorio de formación, apostamos a que el personal aprenda, se capacite y aquel que no puede tener un arma, que no la tenga, eso también es ser responsable”.