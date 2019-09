Jornada sobre herencia y genética del cáncer en la Unnoba

El viernes 20 de septiembre se realizará en la Unnoba la jornada “Herencia y genética del cáncer: abordaje multidisciplinario para la prevención”.

Bajo el lema “Cánceres prevalentes en la Argentina: la prevención que no hacemos y los costos que pagamos”, la actividad se desarrollará en el Salón de la Democracia Argentina, Libertad 555, Junín.

A las 17:15 se hará la acreditación.

Entre las 18 y las 18:30 será la presentación del Procafa-INC: Síndromes heredo-familiares de cáncer de mama/ovario, por la doctora Lina Núñez, coordinadora del Programa Procafa-INC, especialista universitaria en Medicina Interna y Genética. Servicio de Oncología del Hospital Alemán y de la Sección de Genética de CEMIC.

A continuación el público podrá realizar preguntas, siendo los moderadores los doctores Gustavo Sarobe y Laura Walker.

Entre las 18:45 y las 19:15, se tratarán los síndromes heredo-familiares de Cáncer Colorrectal (CCR), por Marina Antelo, médica gastroenteróloga, doctora en Medicina, del Servicio de Oncología del Hospital de Gastroenterología “Dr. C. B. Udaondo” y consultora del PN PyDT CCR – I.N.C.

También se podrán hacer preguntas y la moderadora es la doctora Marcela Carballido.

Entre las 19:50 y las 20:20, se tratarán casos clínicos de cáncer de mama/ovario heredo-familiares, por parte de la doctora Lina Núñez.

Como moderadoras actuarán las doctoras Carolina López, Lorena Boixadera y Patricia Barisich.

Entre las 20:20 y las 20:50, abordarán casos clínicos Cáncer Cólon-rectal heredo-familiares, siendo la disertante la doctora Marina Antelo.

Serán moderadores los doctores Fernanda Parenti, Aníbal Genna y Gabriel Erbiti.

Informes e inscripción: medicinatraslacional@Unnoba.edu.ar. Tel.: (0236) 4407750 int.: 11.621

Se entregarán certificados.

Organizan esta actividad: el Centro de Investigaciones Básicas y Aplicadas (CIBA-Unnoba) y el Centro de Investigaciones y Transferencia del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (Citnoba, Unnoba-Unsada-Conicet), junto al Centro Médico Famyl. Los investigadores y profesionales responables de la organización: Fernanda Parenti, Virginia Pasquinelli, Carolina Cristina y Mario Melcon.

Los auspiciantes son: Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires Distrito VI, Unnoba, CIBA, Citnoba, Fundación para la Investigación en Neuroepidemiologia (Finep), Instituto Nacional del Cáncer.