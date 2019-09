La Escuela Técnica N°1 recibió una camioneta para la formación y práctica de la Tecnicatura de Automotores

La escuela Técnica N°1 Antonio Bermejo recibió en el día de ayer un vehículo de la marca Toyota que será destinado para el trabajo y la formación de los alumnos de sexto año de la Tecnicatura de Automotores. Se trata de una camioneta SW4, tamaño real, con doble tracción y cortado por la mitad para que los estudiantes puedan trabajar con el mismo.

En las instalaciones de la escuela, ante el arribo de la camioneta, estuvieron presentes el director de la institución, David Camps, el sub director de Promoción y Desarrollo de la provincia, Mario Garberoglio, la inspectora de educación técnica de la provincia María Inés Costa, el profesor de la tecnicatura de Automotores, Manuel González y el titular de la Concesionaria Toyota de Junín, Javier Pichetti.

En diálogo con TeleJunín los actores se refirieron a la importancia de la entrega del vehículo para la institución y el trabajo por delante.

Algo “inédito”, para la escuela

Para el director de la escuela, David Camps contar con la camioneta es un gran impulso para la institución: “Es un envión muy importante que recibe la escuela y en particular la Tecnicatura de Automotores. Es algo inédito tener un vehículo con estas características para que nuestros alumnos puedan hacer sus mejores prácticas. Desde ya estamos muy agradecidos a la empresa Pichetti que tiene que ver mucho y a Toyota a través de este plan Meta que viene desde hace unos años y hoy (por ayer) lo coronamos con esta entrega que para nosotros es muy importante”.



Mario Garberoglio, subdirector de Promoción y Desarrollo aseguró que: “Es habitual la entrega con la empresa Toyota que tiene un compromiso muy grande con lo que es educación técnico profesional de la provincia de Buenos Aires” y agregó que el vehículo “seguramente va a venir muy bien al entorno de la Tecnicatura de Automotores”.

Por su parte, el profesor Manuel González aseguró: “Lo recibimos con los brazos abiertos, es un material fundamental para nosotros en la tecnicatura para que los chicos puedan trabajar con problemas reales, con situaciones reales con un vehículo que estuvo dando vueltas en la calle”.

Asimismo destacó: “Hay que aprovechar el espacio para agradecer a Toyota Argentina y a la concesionaria Pichetti porque no solamente gracias a ellos pudimos tener este material sino que nos prestan las instalaciones para que los chicos puedan llegar a generar las prácticas profesionalizadas”.

Formación y prácticas

Javier Pichetti de la Concesionaria Toyota destacó al vehículo presentado como “una joyita de la mecánica”, actualizado y con poco kilometraje.

“Como prestaciones, este vehículo tiene todo lo que quisiera tener un colegio para sus prácticas porque es un vehículo todo terreno, doble tracción, con cajas de cambio de alta, de baja, iniciación electrónica. Está completo, tiene toda la electricidad. Es un vehículo nuevo relativamente porque no llega a 300 kilómetros”, indicó.

“Estamos muy felices de poder compartirlo con una entidad educativa para que los chicos puedan practicar y recibirse en un futuro de mecánicos ya sea para una planta o un concesionario en cualquier marca, porque esto te provee una especialidad en todas las marcas de vehículos, a eso te lleva la mecánica”, remarcó Pichetti.

Sobre el trabajo con la escuela, el titular de la firma explicó que “hace muchos años estamos compartiendo el Colegio, la concesionaria y Toyota. Los chicos van a hacer cursos a la fábrica, luego hacen las prácticas en nuestra concesionaria y ello lleva a tener un conocimiento y con esto sería ya tenerlo en casa. Estamos muy felices de tener esta máquina acá”.

Además, Pichetti aseguró que se trata de un vehículo “que mecánicamente está actualizado. Es lo que hoy se está usando, no es que viene un vehículo de descarte, viejo, este vehículo es actual. El modelo es anterior pero la mecánica es muy similar a lo que hoy vemos y se está vendiendo casi en estos días”.

La inspectora de técnica, María Inés Costa destacó que “este equipamiento mejora los entornos formativos de la escuela y la práctica profesionalizante de los chicos que están realizando en la empresa. Ahora es realizar la práctica en la empresa, en la escuela y nos obliga a la institución a modernizar el equipamiento”.

La práctica profesionalizante explicó, “es un campo formativo en la educación técnica que el alumno tiene que aprobar si o si para la certificación del técnico después en el mundo laboral. Es el vínculo directo entre la educación y el sector socioproductivo. Este es el espacio donde educación y trabajo se encuentran. Creo que acá tenemos la prueba de que el sector empresario está preocupado por la educación, se acerca y se compromete con la educación”.

Según Costa, “estamos viviendo grandes cambios en educación y la escuela técnica hoy por hoy es prueba de ello. Y las empresas de Junín no han dicho que no en ninguna de las propuestas que hemos realizado o acercado para las prácticas profesionalizantes”.

