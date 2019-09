Ginés González García disertará en el Salón de la Democracia

El próximo lunes 23 de septiembre el Dr. Ginés González García brindará en Junín una charla sobre "el presente y el futuro del sistema de salud en Argentina".

Invitado por la Cátedra Libre Tierra Techo y Trabajo, el ex Ministro de Salud y ex Embajador argentino en Chile expondrá en el Salón de la Democracia de la Unnoba, ubicado en Libertad y Primera Junta de nuestra ciudad.

La actividad está pensada para todos los interesados y no requiere previa inscripción.