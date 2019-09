Tratan solicitudes de lotes en el Parque Industrial por parte de empresarios

El Concejo Deliberante aprobó la cesión de dos lotes a empresarios que quieren radicarse en el Parque Industrial de Junín, en tanto que pasaron a comisión, otros expedientes similares que hacen referencia a empresas que también solicitaron lotes en dicha zona industrial.

El crecimiento en cuanto al número de empresas había sido anunciado desde el Ejecutivo, que mantuvo reuniones con industriales.

Al respecto, el concejal Maximiliano Berestein (Frente Renovador) manifestó : “si bien festejamos que se amplíe el Parque Industrial, que haya empresas dispuestas a invertir, nos parecía extraño que los expedientes no pasaran por este cuerpo deliberante antes de los anuncios, puesto que la Ley Orgánica Municipal señala que es el Concejo Deliberante el organismo que aprueba la cesión de los terrenos municipales”.





Al respecto, el concejal Javier Prandi (Cambiemos), al ser consultado por Democracia, explicó: “Ingresaron solicitudes de lotes en el Parque Industrial. Son ocho expedientes, que tienen que pasar por el Concejo Deliberante para su aprobación”.

Respecto a los anuncios del intendente Petrecca al respecto, el edil dijo que se había anunciado la intención de acceder a esos lotes por parte de las empresas. “Hay dos que ya se han aprobado (ayer) y los otros pasan a comisión para su aprobación”, aclaró.

Consultado sobre los criterios que se tienen en cuenta para facilitar la instalación de empresas en dichos lotes, Prandi respondió que es el Ejecutivo el que se encarga de esos temas más allá de que luego las resoluciones son evaluadas en las comisiones del Concejo, para ver si se cumplen los requisitos para radicarse en el Parque Industrial.

Los aprobados ayer fueron los pedidos de los empresarios Reinaldo José Guerriero y Luciano Giovannetti.

Alimentos

El Concejo Deliberante aprobó una licitación pública referida a la “Provisión de alimentos para carentes”, en la sesión realizada ayer en el Salón Azul.

La misma alude al servicio alimentario que se brinda a través del estado municipal, lo cual fue aprobado por unanimidad.

Al respecto, la edil Olga Prieto (Unidad Ciudadana), cuestionó el término “carente”, usado en esta licitación, para mencionar a las personas que están necesitando comida porque no pueden acceder a la misma. La concejal señaló que la alimentación es un derecho de todo ciudadano y el Estado tiene la obligación de proporcionarlo a quienes no pueden acceder a este. “Esto tiene que ver con una realidad nacional que estamos viviendo, por la cual se está tratando en el Congreso de la Nación la Emergencia Alimentaria. Estamos ante una situación de emergencia social y sanitaria desastrosa, que es a lo que nos ha llevado esta política nacional de Cambiemos ”, señaló.

Al respecto, desde Cambiemos se aclaró que solo se trata de una licitación púbica corriente. “Son las compras ordinarias que se hacen cuatrimestralmente y este corresponde a la tercera del año. No hay ninguna compra extraordinaria, solamente es la compra ordinaria del cuatrimestre. Esto no tiene nada que ver con la Emergencia Alimentaria que están tratando las cámaras en el Congreso”, aseguró el edil Javier Prandi.

Muestra en A. Roca

Fue tratado sobre tablas de un proyecto de ordenanza impulsado por Cambiemos declarando de Interés Municipal y Cultural la inauguración de la Muestra permanente de piezas alusivas a la vida y obra de Catalina “Lita” Martinelli (fallecida el 23 de septiembre de 2013), que tendrá lugar en la localidad de Agustín Roca, el viernes 20 de septiembre del corriente año, en la ex estación de ferrocarril de dicho pueblo.

La muestra está referida a la vida social, educativa y política que tuvo Martinelli, ya que fue una destacada referente educativa, siendo inspectora de Educación y consejera escolar, asimismo delegada municipal de Agustín Roca, durante la gestión del intendente Abel Miguel.