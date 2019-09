Para combatir la malnutrición infantil, impulsan un evento deportivo

A beneficio de la Fundación CONIN, el centro deportivo Los Flamencos organiza una carrera para el domingo próximo, 22 de septiembre, a partir de las 9, con largada desde el Complejo San Martín de nuestra ciudad.

La delegación en Junín de CONIN está a cargo de Alfredo Azpelicueta y ubicada en proximidades de la Escuela Primaria N° 17, barrio de El Carpincho.

Según lo explicado a Democracia, por Alfredo Azpelicueta, en Junín se han detectado varios casos de malnutrición infantil, atendiendo actualmente a unas 11 familias en el centro de CONIN.

Se brinda asistencia directa a unos 14 o 15 chicos cuyas edades no superan los 5 años. La asistencia no solo es alimentaria, sino también profesional y voluntaria, a través de pediatras, nutricionistas, trabajadores sociales, psicopedagogos, etc. Las familias (madres y chicos) permanecen en este centro todos los martes, en el horario de 12 a 17, donde se les da un almuerzo y merienda y bolsón con mercadería según lo recomendado por la nutricionista para cada chico.

Carrera

Por su parte, Agustín Albarello, integrante de CONIN, respecto a la carrera explicó que para participar hay que inscribirse, siendo el costo de 400 pesos cada uno, accediendo a una remera.

Si bien el evento se denomina “la Carrera contra la desnutrición infantil”, la organización está a cargo de Los Flamencos, como así también la recaudación. Habrá tres trayectos que se pueden considerar para hacer la carrera, una de 12 km (dos vueltas hasta calle Posadas), otra de 6 km (una vuelta hasta calle Posadas), ambas competitivas. Hay otra opción, que es correr, trotar o caminar dos kilómetros (hasta calle Lartigau), sin competir.

Esta es la segunda carrera, en el 2018 hubo 260 competidores, y la idea para este año es llegar a 300. A todos los que lleguen a la meta, se les entregará una medalla.

CONIN

Respecto a CONIN, cabe destacar que es una ONG con central en Mendoza, incluyendo 120 sedes en todo el país.

Alfredo Azpelicueta, al ser consultado por Democracia, anticipó que próximamente se hará una Feria Americana, con ropa, también para recaudar fondos, al igual que otros eventos que se organizan durante el año con el objetivo de sostener la actividad que desarrolla CONIN, en su lucha contra la desnutrición infantil.

En Junín el centro de CONIN comenzó a funcionar a partir de marzo último, en el barrio de la zona El Carpincho.

Consultado sobre las características de los menores malnutridos atendidos por la organización, Azpelicueta manifestó que se basan en un control de Salud de los mismos, que indican baja talla, obesidad (por demasiado consumo de harinas), o por el perímetro craneal, entre otras cosas que se tuvieron en cuenta. Aclaró que la atención se hace no solo a chicos hasta los 5 años de edad sino también a las embarazadas, es decir, la atención se da “desde la panza de la madre”. “El agente sanitario es la madre”, señalaron desde CONIN.

En el centro de CONIN, que funciona en una casa lindera a la Escuela N° 17, hay consultorios para la atención de profesionales a las familias, una cocina y un container, donde está el ropero y los talleres de cocina y demás que se hacen. Asimismo hay un patio, donde se hará la huerta.

Capacitación

En la víspera, tuvo lugar en instalaciones de OSDE una capacitación organizado por Fundación CONIN y Banco Galicia, Programa de Nutrición Infantil, cómo prevenir la malnutrición infantil, donde participaron alrededor de 60 personas.

Estuvo dirigido a líderes sociales, referentes barriales, encargados de comedores, docentes iniciales y primarios, etc. para que actúen como agentes multiplicadores en su propia comunidad.