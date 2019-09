Meoni confirmó las visitas de Alberto Fernández y Axel Kicillof a Junín

El candidato a intendente de Junín por el Frente de Todos Mario Meoni confirmó ayer las visitas a nuestra ciudad del postulante a presidente de la Nación por este espacio, Alberto Fernández, y del aspirante a la gobernación bonaerense Axel Kicillof.

“Estuve con Alberto el viernes pasado, hicimos unas fotos y charlamos unos minutos, él me ofreció venir a Junín, le dije que por supuesto, así que quedamos en confirmar con Santiago Cafiero, que es quien maneja su agenda, así que esta semana estaremos confirmando el día, que imagino será los primeros días de octubre”, afirmó en una entrevista con el programa radial “Río Revuelto” (FM Clásica), que conduce Sebastián Martino.

Y ex jefe comunal y actual director del Bapro agregó: “La verdad es que estoy contento de tenerlo acá, que buena parte del empresariado local pueda intercambiar opiniones con él, que los vecinos lo escuchen, así que estoy muy agradecido de que pueda venir a Junín”.

Con respecto a la visita de Kicillof, afirmó: “Axel tiene previsto visitar Junín el 14 de octubre, aún no está el horario, pero en los próximos días lo vamos a tener”.

Según pudo confirmar ayer Democracia, Kicillof visitará este jueves los distritos de Ameghino y Vedia, y el viernes, General Pinto y Lincoln.

Contratos

Sobre los contratos suscriptos por la actual gestión, por ejemplo con el relleno sanitario o el transporte público, Meoni aclaró: “Renegociar no se puede, lo que hay son contratos firmados y se tienen que respetar. Sí voy a exigir que se cumplan esos contratos, me parece que hay mucha liviandad por parte del municipio a la hora de exigir el cumplimiento. Llama mucho la atención que el mantenimiento del relleno sanitario, que solo tiene cinco personas en cinco máquinas topadoras y demás que hacen el trabajo, y cuatro o cinco personas de seguridad, se le pague cuatro millones y medio de pesos, cuando a la empresa de recolección de residuos, que tiene ocho camiones barredores, doce camiones de recolección de residuos, más de cien empleados, y que junta la basura de toda la ciudad, cobra un poco más del doble, entonces me llama mucho la atención”.

Y reiteró: “Lo que sí voy a controlar es si está bien pago, si hay sobreprecios o no, eso lo haremos, pero los contratos firmados los vamos a respetar, lo mismo que el transporte urbano, hay un compromiso firmado y nosotros lo vamos a respetar; estoy muy lejos de ir en contra de lo que para mí es básico en las instituciones que es respetar los contratos, lo que sí uno debe hacer es exigir el pleno cumplimiento”.

Plan de viviendas

Meoni mantuvo una reunión con el candidato a presidente Alberto Fernández, en la que hablaron de diversos temas. La reunión se realizó en la ciudad de Buenos Aires en el marco de una actividad en la que se realizaron fotos y videos para la campaña electoral de las elecciones generales del 27 de octubre.

Luego de la sesión, Meoni contó: "Charlamos sobre las prioridades y necesidades de los vecinos. Coincidimos en que hay que trabajar de manera coordinada entre la Nación, la Provincia y los municipios para fortalecer las políticas públicas y optimizar los esfuerzos y recursos de cada uno".

"Lo principal es resolver los problemas de los vecinos y para eso debemos trabajar de manera coordinada. Alberto tiene mucha experiencia en la gestión pública y tiene claro cómo hacer funcionar de manera coordina los diferentes estamentos del Estado", aseguró Meoni.

Además, Meoni afirmó: "Entre las prioridades conversamos sobre un plan de viviendas, porque además de resolver el problema de las familias que no tienen casa, también motoriza la economía de cada ciudad".

Por último, explicó: "Tengo un gran aprecio por Alberto y hace mucho tiempo que nos conocemos. Cuando fue Jefe de Gabinete de la Nación tuve varias reuniones con él y luego hemos coincidido más de una vez en diferentes espacios políticos. Conozco de su capacidad para gestionar y sensibilidad para gobernar".