El intendente Petrecca encabezó una nueva entrega de títulos de propiedad

Con el objetivo de seguir favoreciendo a los vecinos de Junín, se realizó una nueva entrega de títulos de propiedad. El intendente del Gobierno de Junín, Pablo Petrecca, participó de dicha entrega donde se vivieron momentos de mucha emoción. Cabe destacar que este plan de escrituración social se viene implementando en toda la provincia de Buenos Aires y se da por el trabajo conjunto que realiza la Escribanía General de Gobierno, el Instituto de la Vivienda, y el Gobierno de Junín. Hasta el momento, la gestión del Intendente Petrecca lleva entregada más de 800 escrituras.

Al respecto, el jefe comunal sostuvo: "Ya se están haciendo costumbre estos actos y es la octava vez que podemos entregar escrituras. Son momentos muy lindos los que se viven porque escuchamos historias de los vecinos que han esperado por años tener el título de propiedad de su casa. Luego de tantas cosas lindas y feas que suceden dentro de una casa, ahora llega el momento de ser propietarios. En conjunto con el Gobierno de la Provincia y con la decisión que tomó la Gobernadora Vidal de que los vecinos tengan este título de propiedad".

"Como siempre decimos, detrás de cada expediente hay una familia esperando y en ese sentido estamos trabajando para lograr eso. Hoy escuchaba a una vecina decir que es el sueño de mi vida, marca lo que significa este acto. Son frases lindas que nos llevamos y esto lo hacemos porque pensamos en los juninenses. Esto es algo prioritario para muchos vecinos y además es un derecho fundamental. La escritura es todo, es decir soy dueño y nunca nadie me lo podrá sacar. Es una gran satisfacción para todo nuestro equipo de trabajo y ya llevamos entregada más de 800 escrituras y tenemos más de 1.000 ya firmadas", dijo Petrecca.

Luego agregó que "esto es posible por la sensibilidad que tenemos y por el gran equipo de trabajo. Hay familias con mucho tiempo de espera y que hoy pasaron a ser dueños. Es un papel que significa mucho porque está la vida misma y en el hogar pasa todo. Y que ese lugar cuando uno sabe que es suyo tiene otro sabor. Vamos a continuar trabajando para llegar a más vecinos".

Por su parte, el director de Fortalecimiento Institucional de la Escrituración Social de la Escribanía General de Gobierno, Mariano Monserrat, expresó que "estamos muy contentos de venir a Junín y es la octava vez que estamos acá y estuvimos hace menos de un mes. Esto no sucedería si no hay un gran trabajo por detrás. El Municipio tiene la decisión de resolver esta problemática y nosotros como Provincia tenemos la determinación de llevar respuestas. Ese es el trabajo que estamos haciendo porque hay familias que tienen esta necesidad".

Para finalizar, explicó que "es lograr ese ansiado deseo de decir soy dueño de mi propia casa. La Provincia tiene récord histórico de escrituras firmadas, más de 85.000, y se entregaron más de 55.000. Este compromiso existe desde el inicio de esta gestión y nunca se hizo tanto como en este tiempo. Decidimos trabajar en conjunto con los intendentes y el Instituto de la Vivienda para llegar a todos los vecinos que esperan esa escritura desde hace años".

Testimonios de los vecinos

Ángela expresó: "Estoy muy contenta y esto se lo dedico a mi marido ya que era él quien hacía todos los trámites. Lo perdí hace poco y por eso se lo dedico a él. Quiero agradecer a todos lo que lo hicieron posible".

Y Ana sostuvo: "Hace 35 años que esperaba la escritura, desde que fui adjudicada. Mi marido hace 9 años que no está más y estoy muy emocionada. Me sorprendió que llegara y estoy muy agradecida al Sr. Intendente y a todo su equipo. Fue un milagro".

En tanto, Aldo añadió: "Hace 30 años que esperaba la escritura. Tenía la esperanza pero me sorprendió y me alegro muchísimo. Ahora somos dueños de la casa y le agradezco a esta gestión y al intendente Petrecca".