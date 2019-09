Mario Meoni: “La preocupación principal es el salario, la falta de trabajo y las tarifas”

El candidato a intendente del Frente de Todos de Junín, Mario Meoni encabezó ayer, en el edificio Raúl Alfonsín de la Unnoba (Sarmiento 1169), una jornada de debate e intercambio de ideas para definir un plan de gobierno para los próximos años en Junín.

Estuvieron presentes José de Mendiguren, Javier Rodríguez, Luis Arias, Florencia Lampreabe, Daniela Vilar, Mirta Tundis, Avelino Zurro, Luciano Scatolini, Nicolás Kreplak, Homero Giles, Macarena Sánchez, Joaquín Labarta Liprandi, Ramiro Gutiérrez, Fernanda Díaz, Walter López, Carmela Moreau, Laura Penacca, Gustavo Iaies, Valeria Arata y Luana Volnovich.

“La idea era que haya una cantidad importante de opiniones y gente reconocida en distintos temas para que puedan ser disparadores del debate y generadores de más ideas y receptores de las mismas para hacer un buen diagnostico de las problemáticas que hay en la ciudad”, dijo Meoni a Democracia

“Hay una cantidad importante de vecinos y participantes dispuestos a debatir de sectores intermedios y comunidades ONG. Estamos contentos de que tengamos esta posibilidad de discusión y que el ámbito de la universidad sea el que nos contenga”, afirmó.

“Hay muchos especialistas de distintos espacios que vienen trabajando hace mucho en las problemáticas. Estoy satisfecho de sentir el apoyo y el acompañamiento de todos los sectores del Frente de Todos”, destacó.

“Hay muchas temáticas que son de interés de fondo, pero cuando uno sale en la calle la preocupación principal es el salario, la falta de trabajo y las tarifas que impactan en sus ingresos que derivan de la situación socioeconómica”, agregó.

“Hay que pensar en la urgencia y después hay que pensar en cómo generamos condiciones para que se esté mejor. Creo que muchos de los problemas socioeconómicos tienen raíz en la falta de educación, falta de salud y en no aplicar correctamente las políticas de seguridad. Esas cuestiones, aunque parecieran estar disociadas, están entremezcladas”, sostuvo.

“Cuando te juntas con grupos de vecinos, comerciantes o empresarios, lo que aflora son los problemas económicos como no poder vender, achicarse o tener que despedir trabajadores. Todo pertenece a la misma raíz y no hay sector social que no esté excluido o fuera de la crisis”, destacó.

“La idea del debate, de los análisis y los diagnósticos de los problemas de la ciudad es para encontrar las propuestas. En una semana esperamos tener un resumen de todo esto y generar las propuestas para los juninenses”, subrayó.

“La política no se hace desde La Plata”

El especialista en educación, Gustavo Iaies, expresó: “Hay que entender que en la Provincia no se puede seguir pensando que la política se hace desde La Plata. Hay demasiadas escuelas, docentes y chicos. Desde la capital uno puede plantear lineamientos generales de acción, pero después hay que ir abajo a ver cómo se van a ir resolviendo los problemas que son cada vez más y difíciles”.

“Estas discusiones en Junín con los directores y docentes son básicas, porque esto no se va a ordenar desde La Plata. Empiezan a haber muchos problemas en la sociedad con dificultades de aprendizaje de los chicos, por lo que estas jornadas son muy útiles”, reconoció.

“La Provincia tiene dos grandes temas, el conurbano y el interior. En el interior hay poco convicción de lo que tenemos que hacer sí o sí. Creo que los maestros tienen que entender que estamos para enseñarles a los pibes. Primero que lean, escriban y que sepan matemáticas, para luego avanzar con el resto de la agenda”, aclaró.

“Creo que además estamos con conflictos en la familia. A los papás les está costando darles un ordenamiento a los pibes. Esa alianza que había entre la escuela y la familia, se ha dificultado. Hay una cosa de lo que no puedo hacer en mi casa, quiero que lo hagan los maestros y que los ordenen en la escuela”, apuntó.

“Yo creo que hay que fortalecer las distancias locales para discutir más y dar soluciones, porque esto no se arregla desde La Plata”, concluyó.

“Hay mucho nivel de impunidad”

Por su parte, el candidato a diputado nacional, Ramiro Gutiérrez, comentó a este diario que: “la seguridad tiene dos grandes momentos. El primero es el preventivo de tratar de detectar la tormenta antes que se forme. El Estado debe trabajar en eso, capacitar e invertir muchos recursos”.

Y continuó: “El segundo momento es cuando el delito ocurrió, cuando ya hay una víctima y está interviniendo un fiscal. En esa situación, las estadísticas de la Procuración nos dicen que casi el 50% de los delitos tienen autor ignorado que ha escapado”.

“Tenemos que reformatear a la policía bonaerense, a los cuerpos de investigación para que tengan las mejores herramientas para detectar al autor ignorado, traerlo frente a la justicia y que responda por los hechos que haya cometido”, explicó.

“Se ha deteriorado un modelo social-económico en el cual muchas personas han caído bajo la línea de la pobreza. Hay 3 millones y medio de personas que eran clase media y hoy son lo son lo que genera una mengua de oportunidades. Y cuando no las hay, a veces la más directa es la del delito”, opinó.

“Algunos delinquen por esa cuestión y otros porque también hay mucho nivel de impunidad. En los tribunales son espacios donde las personas tienen que declarar a los cinco años de un hecho como testigo y no se acuerdan nada. Además tenemos sentencias a los siete años del hecho”, subrayó.