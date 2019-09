Federico Melo: “Hemos pasado años muy difíciles en el sector”

La pérdida del poder adquisitivo ha impacto con fuerza en el sector comercial.

-Estamos con un problema muy grande con los trabajadores como así también con las pymes del sector. Muchas veces los gremios tratamos de exigirles a las pymes, pero la realidad es que las empresas también han sufrido mucho este parate económico y muchas veces, por más que uno les pueda exigir, cuesta mucho que puedan responder. Por eso estamos tratando de abordar esto de la manera más responsable, con mucho diálogo. No hubo una sola política a favor del pequeño comerciante, las pymes o el trabajador.

-La crisis golpea a todos los centros comerciales de Junín por igual.

-Sí, por eso estamos viendo que algunos se trasladan de Roque Sáenz Peña, por un tema de costos de alquiler, hemos visto un crecimiento de República, Primera Junta, Intendente de la Sota, Pastor Bauman, son herramientas que se van buscando como así también la mutación al comercio electrónico. Son canales nuevos, pero por otro lado también nos preocupa la precarización del trabajo. Todo lo nuevo requiere una adaptación y una regulación, y en el comercio electrónico todavía no se ha dado, para que el trabajador esté bien representado y para que haya una competencia justa y leal.

-Esto se enmarca también en un debate más amplio, que es la reforma laboral.

-Sí, creo que tendría que haber una readecuación de los convenios colectivos, por ahí la palabra reforma laboral nos asusta, y está bien que nos alerte, pero eso no quiere decir que no tengamos que abordarlo el tema. Hoy muchos de los convenios son del año ’75, cuando las modalidades de trabajo han cambiado, y mucho. Lo que hay que garantizar, por supuesto, es que el trabajador no pierda derechos ya adquiridos.

-¿Cree que las empresas están en condiciones de pagar el bono?

-Nadie puede negar la necesidad del trabajador de cobrar un aumento en el salario de bolsillo, es imperiosa. Ahora no estoy de acuerdo en que el Estado les pase la responsabilidad a las pymes. Las cámaras le han propuesto al Estado que los aportes en un 20% que se le hacen al trabajador el Estado pueda eximirlos y que eso vaya al salario del trabajador, me parece una muy buena alternativa.

-¿Cuál es la situación del empleo? Usted siempre mantuvo una postura equilibrada, pero viene advirtiendo sobre despidos por goteo.

-Sí, las desvinculaciones se siguen viendo en la ciudad. Tanto la Sociedad Comercio e Industria como el municipio han intentado realizar acciones para evitar esto y reactivar el consumo, como los centros comerciales a cielo abierto o el Big Sale, pero hay una ola más grande que opaca estas actividades que se realizan.

-Básicamente por la falta de dinero en el bolsillo.

-Exactamente. Lamentablemente el empleo va disminuyendo y el gran problema que tenemos es la falta de incorporación de trabajadores al mundo laboral. Aquel que queda desvinculado de una empresa es muy difícil que vuelva a insertarse rápidamente, el empresariado está tomando una postura más conservadora y en Junín no hemos visto grandes empresas que se hayan radicado en el último tiempo. No sé cómo va a ser el año que viene, si va a gobernar un color u otro, hubo una diferencia muy marcada en las PASO, pero creo que acá tenemos una emergencia laboral, económica, que hay que atenderla de manera inmediata.

-El Gobierno ha realizado muchas obras, pero la crisis económica deja un poco en segundo plano esa cuestión, ¿coincide?

-Sí, el Gobierno nacional ha tenido mucha prueba y error, ha llegado a destiempo con muchas medidas, lo vemos hoy con la emergencia alimentaria, se ve en la calle, la gente que está teniendo una necesidad muy grande. Las obras hay que hacerlas, sin desatender a la clase trabajadora, a los que menos tienen. Esto es un equilibrio, se trata de atender a todos los sectores, de no relegar a nadie. Por eso cuando se escucha ahora la idea de pacto social, me gusta, para que no ceda siempre el que menos tiene, el trabajador, el pequeño comerciante, que el esfuerzo lo hagan los más pudientes.

-¿En el sector se preveía el resultado electoral de las PASO?

-Sí, en el comercio no podemos enorgullecernos por los años que hemos pasado, al contrario, en el sector hemos pasado años muy difíciles, y obviamente se esperaba un cambio de rumbo.