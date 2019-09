Tamarit: “La transparencia es el nombre técnico de la honestidad”

El rector de la Unnoba, Guillermo Tamarit, dio inicio a las VII Jornadas Nacionales sobre Control y Transparencia en la Gestión Pública en el Auditorio Bicentenario de la Unnoba.

En la apertura, Tamarit planteó que “la transparencia en la gestión pública no es más que el nombre técnico de la honestidad en la gestión pública“. “No solo se trata de rendir cuenta de los números, sino de cuál es la relación entre inversión y eficacia“, sostuvo. Luego aseveró, precisamente, que “los países de mejor desarrollo humano son los países más transparentes”. “El tema de la honestidad en la gestión pública es un tema trascendente respecto de cómo impacta en la vida de cada ciudadano”, remarcó.

Respecto del compromiso de la Unnoba en estos temas, el rector informó: “Nosotros hemos incorporado todo tipo de herramientas para medir la eficacia en la gestión, normas ISO, auditorías internas, de manera tal que la gente pueda correlacionar los presupuestos universitarios con el desarrollo de esas universidades”. Luego, en función del presupuesto solicitado por el conjunto de las universidades públicas, de 250 mil millones de pesos aproximadamente, el rector dijo: “Frente al 30 por ciento de pobreza, personas acampando en la (avenida) 9 de Julio para pedir planes alimentarios, nosotros tenemos que fundamentar nuestro rol. Creemos que el camino es la educación, desarrollar ciencia y tecnología propia, pero eso exige una enorme responsabilidad: rendir cuentas”. Finalmente planteó: “La honestidad en la gestión pública no puede ser un atributo, ni es un oropel, es una condición”.

El director de la Escuela de Ciencias Económicas y Jurídicas, Pablo Petraglia, por su parte, subrayó que estas Jornadas son la actividad académica con más continuidad en la vida de la Universidad. En un mensaje dirigido a los estudiantes, expresó: “Es una política sostenida a lo largo del tiempo formarlos en estos principios, teniendo en cuenta que muchos de ustedes van a trabajar en el sector público. Por eso no pueden estar en desconocimiento de la contabilidad pública y de todo el sistema de control y transparencia”. Además, Petraglia informó cómo la Universidad había implementado esta dimensión en sus prácticas: “En el Estatuto Universitario incorporamos la dimensión de la transparencia y de la rendición pública de cuentas, porque esta Universidad se sostiene a través del impuesto que tributan todos”.

Por su parte, Felipe Pizzuto, profesor del área de Finanzas Públicas (responsable de la organización), destacó que se cumplían diez años de la realización de las primeras jornadas. “En esta actividad particular quisimos orientar el tema a recordar cuáles son los principios esenciales que hacen al manejo de la gestión pública, que tienen su origen en el sistema democrático de gobierno”, dijo y luego aseguró: “Nadie puede hablar de finanzas públicas si no habla de democracia”. A continuación, fundamentó: “Estos principios surgen del sistema democrático de gobierno, allá por 1789 cuando se realizó la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Sin embargo, son plenamente vigentes en la actualidad”.

Este año el lema de las Jornadas es “La vigencia de los principios de las Finanzas y la Contabilidad Pública, como garantía de transparencia en la Administración Gubernamental”. La actividad prevé la presencia de importantes actores del ámbito académico y en funciones de gobierno de los distintos niveles del Estado.

Desde el año 2009 la Escuela de Ciencias Económicas y Jurídicas, el Departamento de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales y el Área de Finanzas Públicas trabajan en la organización de las Jornadas Nacionales sobre Control y Transparencia en la Gestión Pública que se realizan cada año en la Unnoba.

“Fomentar conciencia”

El Comité Organizador, pretende fomentar la conciencia de la comunidad académica y la ciudadanía sobre la importancia del control en el manejo de la administración pública; y en forma especial a quienes por razones de su actividad laboral se encuentren relacionados con los temas de tratamiento. Las Jornadas, posibilitarán la toma de conocimiento de los avances teóricos y prácticos que se desarrollan a nivel nacional y provincial.

La actividad es libre y gratuita y está dirigida a estudiantes universitarios, funcionarios, profesionales, y público en general.