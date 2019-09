El Municipio entregó móviles nuevos para personal de inspección de tránsito

En el contexto del plan integral de seguridad vial, el Municipio entregó móviles nuevos para el personal de inspección de tránsito.

La presentación estuvo encabezada por el intendente de Junín, Pablo Petrecca, junto a autoridades de Control Ciudadano y de la Agencia Municipal de Seguridad Vial, área que a partir de ahora contará con tres camiones, una grúa y 16 motocicletas para desempeñar su trabajo en las mejores condiciones. “En cada área que intervenimos como gobierno hemos incorporado herramientas para que el personal pueda trabajar como corresponde”, afirmó el jefe comunal.

Cabe recordar que dicha medida tiene lugar en el marco del plan señalado que busca prevenir y reducir la accidentología en la ciudad el desarrollo integral obras de infraestructura, señalética, semaforización, asfaltado y mejoramiento de calles, la incorporación del Transporte Público de Pasajeros, el Foro Interdisciplinario de Seguridad Vial. A esto se le suman las capacitaciones y charlas instructivas que el Gobierno de Junín lleva a cabo en cada una de las escuelas del partido y con las que prontamente se llegará a los 20.000 niños.

Precisamente, Petrecca recordó que “cuando asumimos la gestión uno de los problemas que teníamos en la ciudad era mejorar el tema del tránsito, para lo cual llevamos adelante un Plan Integral de Seguridad Vial que comprendió dos etapas. En el primer tramo, dotamos a la Agencia Municipal de Seguridad Vial de las mejores herramientas y equipamientos porque es un actor fundamental en los objetivos que nos propusimos. En este caso, presentamos motos, autos y grúas para que el personal pueda llevar cabo su trabajo en las mejores condiciones posibles”.

Luego, el jefe comunal destacó que otro de los componentes del Plan Integral fueron las “charlas de concientización sobre esta problemática por medio del programa ‘Voy Seguro’, con el que prontamente alcanzaremos a 20.000 niños de las distintas escuelas del Partido de Junín; también hicimos lo propio con nuestros agentes de la Agencia”.

Obras de infraestructura

También destacó “las obras de infraestructura que hicimos de asfalto, cordón-cuneta, mejoramiento de cada arteria por donde pasan los vehículos, la incorporación del transporte público, las mejoras en la cartelería, señalética, instalación de semáforos y la conformación del Foro Interdisciplinario de Seguridad Vial”.

“En cada área que intervenimos como gobierno hemos incorporado herramientas y en este caso móviles que son fundamentales para poder realizar la tarea de la mejor manera, lo que se traduce en una mejor cercanía con el vecino”, destacó Petrecca.

Seguidamente, señaló que “si bien ya notamos algunos resultados, también sabemos que falta mucho; esto es un trabajo de día a día, en el que la concientización y la educación juegan un rol fundamental. Lo bueno es que las charlas de ‘Voy Seguro’ hacen que los chicos se conviertan en los primeros controladores de sus papás” y también aseguró que “el Transporte Público ha dado muy buenos resultados y hemos podido reducir la accidentología, sobre todo en los horarios pico; es muy importante porque muchos chicos han dejado sus motos para viajar de forma seguro con el colectivo”.

Petrecca destacó “el gran trabajo que lleva a cabo el personal de la Agencia de Seguridad Vial, porque su tarea es difícil y, lamentablemente, hemos tenido varios hechos de accidentes y algunos de ellos han quedado con secuelas. Sabemos que no es una labor simpática la que realizan y lógicamente que a nadie le gusta que le labren una infracción, pero todos los vecinos deben comprender que es algo que hacemos en favor de la protección de todos, para una mejor seguridad y un ordenamiento adecuado del tránsito en la ciudad; la circulación segura lo hacemos entre todos y eso requiere del compromiso de todas las partes involucradas”.

En tanto, Mario Olmedo, subsecretario de Control Ciudadano del Municipio expresó que “es bueno hacer memoria y retroceder un poco en el tiempo para recordar que cuando llegamos el personal no contaba con las mejores condiciones para trabajar y no tenía un espacio propio como es hoy la Agencia Municipal de Seguridad Vial. Esto cambió gracias a la decisión política del Intendente Petrecca y de todo el equipo municipal, porque estamos convencidos de que es la mejor manera de obtener buenos resultados”.

“Las herramientas son muy importantes en el desempeño de sus trabajos y el personal hacía más de diez años que no recibía ningún tipo de vehículo. Por lo tanto, tener estos nuevos equipos es fundamental para continuar con nuestro propósito de reducir la cantidad de accidentes viales que hay en la ciudad, para lo cual la prevención y la concientización juegan un rol fundamental”, destacó el funcionario.