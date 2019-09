El campo se reúne en Chacabuco por los ataques vandálicos en silobolsas

Tras los actos de vandalismo que se han manifestado en predios rurales de la provincia de Buenos Aires durante los últimos días, en donde han roto silobolsas, robado herramientas y profundizado actos de abigeato, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) convocó a una reunión para hoy.

Se llevará a cabo a las 17.30 en las instalaciones de la Sociedad Rural de Chacabuco, sobre Ruta 7 y Acceso Yrigoyen, donde participarán productores de la Región noroeste bonaerense y dirigentes rurales que analizarán los pasos a seguir ante esta situación de vandalismo.

En el encuentro estarán presentes el ex presidente y actual Tesorero de Carbap, Horacio Salaverri, el ministro de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, y representantes del Ministerio de Seguridad provincial.

Ante la seguidilla de hechos ocurridos en Agustina (Junín), Bragado, Chivilcoy, Chacabuco (dos casos) y Lobos, ayer se conoció otro suceso en el partido de 9 de Julio, en un establecimiento propiedad de una productora de apellido Raimundo, que lo arrenda a un tercero.

No hay una hipótesis en particular sobre los móviles de los ataques a la propiedad privada, pero entre los productores hay una fuerte preocupación. Quienes cometen los hechos rompen los silobolsas pero no se roban nada.

"Queremos exponer bien el tema, concientizar a la gente para que denuncie y que las autoridades le den más atención al tema", señaló Matías de Velazco, presidente de Carbap. "Buscamos estar al lado del productor y si aparecen más casos hacer algo más, (como la reunión prevista para mañana)", agregó el dirigente.

El lugar elegido, Chacabuco, es porque justamente se trata de la zona que fue epicentro de los últimos ataques. Para De Velazco, "es difícil" poner un culpable específico. Algunos productores ya ven hasta algún trasfondo político vinculado con el clima electoral.

El presidente de Carbap enfatizó que, más allá de que todavía no se pudo dar con los responsables de los hechos, el área de patrulla rural en la provincia de Buenos Aires "se puso el tema al hombro" para tratar de esclarecer lo ocurrido.

No solo se registraron los actos vandálicos contra silobolsas, sino que en el marco de la reciente Exposición Rural de General Villegas caballos que participaban de la muestra aparecieron con cortes.





Dos hechos en Chacabuco

Uno de los silobolsas atacado a 10 kilómetros de Chacabuco, y que contenía soja, pertenece a Ricardo Kling, un contratista rural que se dedica al servicio de siembra, pulverización y cosecha, además del alquiler de campos para producirlos.

"Me da bronca que la gente piense que se especula (con el almacenaje del grano). Ahí no solo está mi sueldo sino el de todos mis empleados; tengo que mantener a 12 familias. Es para el pago de sueldos y de impuestos", señaló.

"Es una vergüenza lo que está pasando", se quejó Kling. "La gente se equivoca si piensa que es una especulación (guardar el grano en silobolsa)", agregó.

Sobre el bolsón, apareció la inscripción "Uatre". Se trata del gremio de los trabajadores rurales cuyo secretario general es Ramón Ayala, un hombre de diálogo con las entidades del campo y que además apoya la reelección del presidente Mauricio Macri.

Tras una reacción fuerte en Facebook contra el gremio, Kling luego tuvo una comunicación con el sindicato, que ofreció ayuda para la recolección del cereal. El contratista sostiene que el hecho de que los atacantes hayan puesto la inscripción "Uatre" en el silobolsa fue para involucrar el nombre del gremio a propósito. "Hablé con ellos (por la Uatre); les están usando la institución", apuntó.

"Condenamos estas prácticas y descartamos que haya sido alguien de nuestro gremio quien cometiera ese delito. Ya hemos llamado al productor para solidarizarnos. Es preciso aclarar que Uatre no tiene problema en ninguna delegación bonaerense ni del resto del país con los silobolsa", expresaron.

En el otro caso denunciado en ese partido, desconocidos rompieron cinco bolsones en la planta de acopio de Martín España. "Fue para hacer daño nomás, porque no se robaron nada", señaló el ruralista.

De los cinco bolsones, dos tenían soja y otros tres maíz. Por estas horas, España está tratando de recolectar el grano que quedó derramado, una tarea que no permite recuperar el 100% y puede perderse la calidad.

A diferencia de las otras roturas en la zona, estos "silobolsas estaban a 15 kilómetros de la ruta", agregó el productor afectado, quien radicó la denuncia ante la patrulla rural de la zona. "Lo hice para resguardar el resto (de los bolsones); la patrulla va a estar dando vueltas", comentó.

A España le preocupa que en la sociedad se crea que "el campo tiene plata". Al respecto, indicó sobre el uso del grano almacenado: "Esto es para volver a sembrar, pagar las semillas, los trabajos".

“Es un claro mensaje mafioso”

A nivel país se guarda en silobolsas unas 50 millones de toneladas. Es un desarrollo que no solo les permitió a los productores mejorar su logística en la cosecha, sino administrar los tiempos de venta buscando precios más atractivos.

También está la reserva de valor de los productores para volver a enfrentar los gastos de una nueva campaña agrícola que puede demandar unos US$10.000 millones. Al margen del financiamiento comercial y bancario, los productores lo suelen afrontar con capital propio que por estos meses queda en los silobolsas.

Vale recordar que la semana pasada, en Lobos, a un productor le rompieron nueve silobolsas y en Chivilcoy se registró la rotura de al menos tres silos, al igual que en Agustina y Bragado. También hubo ataques a caballos, en una exposición rural en General Villegas.

"Es un claro mensaje mafioso, el tema no da para más y por eso convocamos a una asamblea extraordinaria en forma urgente para tratar el tema" dijo el productor bragadense, Martín de la Serna.

“Tengo ganas de largar todo”

"Fue un gran disgusto para mí, que soy hipertenso. Tengo ganas de largar todo y agarrar al tipo que hizo esto, del cogote. Esto fue una maldad", dijo Ricardo Del Barrio, damnificado de Lobos. El productor contó que el miércoles 4 fue un día "terrorífico" para él, cuando sufrió robos y daños en su producción de cereales con la rotura de nueve silobolsas. Las pérdidas alcanzan los 900.000 pesos.

Además de las roturas en los bolsones, los ladrones robaron dos estéreos, una goma de auxilio y un bidón, porque "querían sacar nafta de un vehículo". También vandalizaron con aerosol el tablero de un tractor.

El dueño de la planta realizó la denuncia y la policía levantó huellas en el lugar. "No tengo sospechosos. Muchos quieren relacionarlo con algo político, pero puede ser un ex empleado al que no le gustó mi cara, alguien a quien no pude darle trabajo o algún loco al que se le dio por romper bolsas", afirmó Del Barrio.

La planta está ubicada en el kilómetro 105 de la Ruta Nacional 205 en el partido bonaerense de Lobos. "Es extraño, porque rompieron bolsas en una planta de silo sobre la ruta. Es mucho más visible que si fuera en el medio del campo", aseveró.