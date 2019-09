CRA pidió patrullajes en campos, ante la seguidilla de roturas en los silobolsas

No ceden los ataques contra silobolsas con granos almacenados en el campo. Tras los casos que se registraron en la última semana en Lobos, Junín, Bragado y Chivilcoy, el martes por la noche fue vandalizado otro de estos bolsones en un establecimiento rural ubicado a 10 kilómetros de Chacabuco.

El silobolsa atacado, que contenía soja, pertenece a Ricardo Kling, un contratista rural que se dedica al servicio de siembra, pulverización y cosecha además del alquiler de campos para producirlos.

Kling denunció lo ocurrido ante la patrulla rural e hizo público su enojo en Facebook. "Me da bronca que la gente piense que se especula (con el almacenaje del grano). Ahí no solo está mi sueldo sino el de todos mis empleados; tengo que mantener a 12 familias. Es para el pago de sueldos y de impuestos", señaló.

Sobre el bolsón, apareció la inscripción "Uatre". Se trata del gremio de los trabajadores rurales cuyo secretario general es Ramón Ayala, un hombre de diálogo con las entidades del campo y que además apoya la reelección del presidente Mauricio Macri.

Tras una reacción fuerte en Facebook contra el gremio, Kling luego tuvo una comunicación con el sindicato, que ofreció ayuda para la recolección del cereal. El contratista sostiene que el hecho de que los atacantes hayan puesto la inscripción "Uatre" en el silobolsa fue para involucrar el nombre del gremio a propósito. "Hablé con ellos (por la Uatre); les están usando la institución", apuntó.

Ante una consulta por este caso, Ayala indicó: "Condenamos estas prácticas y descartamos que haya sido alguien de nuestro gremio quien cometiera ese delito. Ya hemos llamado al productor para solidarizarnos. Es preciso aclarar que Uatre no tiene problema en ninguna delegación bonaerense ni del resto del país con los silobolsa".

De esta manera, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) solicitó a las autoridades nacionales que se patrullen los campos de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, debido a la seguidilla de roturas denunciadas.

"Ante los hechos de público conocimiento acerca de las roturas de silobolsas, desde Confederaciones Rurales Argentinas se ha tomado contacto con el Ministerio de Seguridad de la Nación y solicitó la investigación y esclarecimiento de lo acontecido, junto a la prevención, para evitar nuevos acontecimientos", indicó la entidad en un comunicado.

Destacó que "en el mismo sentido se tomó contacto con el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, donde se dispuso una orden de servicio para intensificar patrullajes en campos con silobolsas en el territorio provincial".

La institución recomendó a los productores "denunciar hechos de este tipo de inmediato a su Sociedad Rural local y/o confederación", y condenó las acciones vandálicas considerando "un resabio del pasado que creemos superado".

El comunicado concluye destacando "la colaboración de los organismos de seguridad en el ámbito nacional y provincial".



“Es un claro mensaje mafioso”

A nivel país se guarda en silobolsas unas 50 millones de toneladas. Es un desarrollo que no solo le permitió a los productores mejorar su logística en la cosecha, sino administrar los tiempos de venta buscando precios más atractivos.

También en los silobolsas está la reserva de valor de los productores para volver a enfrentar los gastos de una nueva campaña agrícola que puede demandar unos US$10.000 millones. Al margen del financiamiento comercial y bancario, los productores lo suelen afrontar con capital propio que por estos meses queda en los silobolsas.

"Es una vergüenza lo que está pasando", se quejó Kling. "La gente se equivoca si piensa que es una especulación (guardar el grano en silobolsa)", agregó.

Vale recordar que la semana pasada en Lobos a un productor le rompieron nueve silobolsas y en Chivilcoy se registró la rotura de al menos tres bolsones, al igual que en Agustina y Bragado. También hubo ataques a caballos en una exposición rural en General Villegas.

"Es un claro mensaje mafioso, el tema no da para más y por eso convocamos a una asamblea extraordinaria en forma urgente para tratar el tema" dijo el productor bragadense, Martín De La Serna.

Repercusiones en entidades del agro

El tema ya está al tope de las preocupaciones de las entidades del agro. En la red Twitter, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Daniel Pelegrina, expresó: "Preocupa la ola de actos vandálicos contra la propiedad privada: roturas de silobolsas, ataques a caballos en una exposición, la irrupción a los shoppings. Sumados a las declaraciones a favor de la reforma agraria, está generando un clima muy dañino, muy peligroso".

Por su parte, el ministro de Agricultura, Luis Miguel Etchevehere también se refirió al tema. Luego de “repudiar los hechos de vandalismo”, y solidarizarse con los productores damnificados, en su cuenta de Twittter, recordó que para que el Gobierno pueda accionar ante este tipo de situaciones, primero hay que hacer la denuncia.

En ese sentido, resaltó el plan Cosecha Segura que se puso en marcha junto a Seguridad y Transporte, que revela el paso a paso para saber cómo actuar ante un hecho delictivo. "Estas prácticas nos recuerdan otros tiempos de nuestro país a los que no tenemos que volver. Sigamos construyendo juntos este camino que nos permita producir en paz", dijo.

Leonardo Sarquís, ministro de Agroindustria de Buenos Aires, afirmó que su cartera está trabajando con el ministro de Seguridad provincial, Cristian Ritondo, para esclarecer los ataques a silobolsas como el sucedido en Chivilcoy.

También la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) señaló su alerta en un comunicado tanto al ataque a silobolsas como a los caballos en la exposición rural en General Villegas.

Preocupa la ola de actos vandálicos contra la propiedad privada: roturas de silobolsas, ataques a caballos en una exposición, la irrupción a los shoppings. Sumados a las declaraciones a favor de la reforma agraria, está generando un clima muy dañino, muy peligroso. Daniel Pelegrina (SRA)

"Desde Carbap entendemos que hechos de este tipo no hacen más que inquietar al sector rural, buscando promover y agitar acciones inconducentes en tiempos previos al acto electoral. Es por ello que esperamos una pronta detención de los culpables de dichos actos de vandalismo por parte de las fuerzas de seguridad, con el fin de impedir que actos similares continúen sucediendo", dijo la entidad.

“Tengo ganas de largar todo”

"Fue un gran disgusto para mí, que soy hipertenso. Tengo ganas de largar todo y agarrar al tipo que hizo esto, del cogote. Esto fue una maldad", dijo Ricardo Del Barrio, damnificado de Lobos. El productor contó que el miércoles 4 fue un día "terrorífico" para él, cuando sufrió robos y daños en su producción de cereales con la rotura de nueve silobolsas. Las pérdidas alcanzan los 900.000 pesos.

Además de las roturas en los bolsones, los ladrones robaron dos estéreos, una goma de auxilio y un bidón, porque "querían sacar nafta de un vehículo". También vandalizaron con aerosol el tablero de un tractor.

El dueño de la planta realizó la denuncia y la policía levantó huellas en el lugar. "No tengo sospechosos. Muchos quieren relacionarlo con algo político, pero puede ser un ex empleado al que no le gustó mi cara, alguien a quien no pude darle trabajo o algún loco al que se le dio por romper bolsas", afirmó Del Barrio.

La planta está ubicada en el kilómetro 105 de la Ruta Nacional 205 en el partido bonaerense de Lobos. "Es extraño, porque rompieron bolsas en una planta de silo sobre la ruta. Es mucho más visible que si fuera en el medio del campo", aseveró.