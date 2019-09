Para la SCIJ hay empresas y comercios que no pueden afrontar un bono de 5 mil pesos

El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, aseguró ayer que el Gobierno está cerca de concretar un acuerdo con gremialistas y empresarios para habilitar un bono para los trabajadores del sector privado, aunque evitó confirmar si se trata de $5.000.

"Empezamos a conversar ayer (por el martes) la posibilidad de establecer algún tipo de compensación para los privados como se hizo para la administración estatal. Quedamos en mirar el índice de inflación del jueves, volver a sentarnos para evaluar la mejor metodología, pero tomamos como referencia el bono que se le dio a los estatales, de 5.000 pesos; trabajamos sobre eso", aseguró el ministro de Producción, Dante Sica, quien junto a la titular de Desarrollo Social, Carolina Stanley, recibieron a los jefes de la central obrera.

En diálogo con Democracia, el presidente de Comercio e Industria, Raúl Parejas aseguró que “aún es todo muy nuevo, pude averiguar algo pero todavía no hay nada en concreto”.

A su vez destacó que “a los empleados este mes se les abonó 2000 pesos y el mes que viene habrá otros 2000, que se pueden descontar de los aportes”.

Sobre la posible medida estimó: “Asumo que puede ser parecido al bono del año pasado de 2500 y 2500”, aunque no negó la dificultad.

“Parece difícil, está complicado y no podemos negar que el empleado lo necesita pero a su vez hay empresas y comercios que no pueden afrontarlo, pero hay que esperar, por ahora no afirmaría nada”.

Con los gremios

Sica explicó cómo quedó el panorama salarial respecto de los aumentos de precios.

"Se cerraron paritarias (abril-junio) y todas tenían una cláusula de revisión. Cerraron entre 28-30% y el salto inflacionario que estamos sufriendo, producto de lo que fue después de las PASO, de alguna manera está generando bastante inquietud por temas que pueden causar pérdida del salario real", aclaró.

Además, contó cuáles fueron los temas que se trataron en la reunión con la CGT.

"Tuvo tres ejes: el impacto inflacionario, el sistema de obras sociales y sobre el problema de que muchos trabajadores se quedaron sin trabajo los últimos meses, donde los programas de asistencia alimentaria no llegan", explicó.

Y confirmó también que no se charló de un bono para jubilados en la reunión con la cúpula de la central obrera.