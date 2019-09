El Gobierno confirma que habrá un bono para el sector privado

El ministro de Producción, Dante Sica, comunicó que el Ejecutivo avanza en una resolución para que los trabajadores del sector privado reciban un bono similar al que ya recibieron los estatales en agosto.

“Empezamos a conversar ayer (por el lunes) la posibilidad de establecer algún tipo de compensación para los privados como se hizo para la administración estatal. Quedamos en mirar el índice de inflación del jueves, volver a sentarnos para evaluar la mejor metodología, pero tomamos como referencia el bono que se le dio a los estatales, de 5 mil pesos; trabajamos sobre eso”, aseguró Sica en declaraciones a La Red.

El ministro de Producción y su par de Desarrollo Social, Carolina Stanley, habían recibido el reclamo en persona de parte de Héctor Daer (Sanidad), Carlos Acuña (Soesgype), Antonio Caló (UOM), José Luis Lingieri (Obras Sanitarias), Andrés Rodríguez (Upcn), Armando Cavalieri (Comercio) y Gerardo Martínez (Uocra).

Los gremialistas, que ya venían conversado con Sica la posibilidad del bono, pusieron sobre la mesa el monto. El ministro de Producción pidió que se tuviera en consideración la situación de las pymes. “La idea es no asfixiar a nadie”, sostuvo el ministro.

Sica destacó que esperarán la publicación del índice de inflación -que se conocerá este jueves- para terminar de definir el monto. En su cartera destacaron que una opción sería concretar el pago en dos tramos. Sin embargo, todo está sujeto a las conversaciones que el ministro emprenderá con los empresarios antes de volver a reunirse con la CGT. Hasta el momento sólo es seguro que el bono no tendrá carácter remunerativo.

El tema ya se abordó -y con preocupación- en la reunión del consejo directivo de la Unión Industrial Argentina. Fuentes empresarias le manifestaron a Clarín que conceptualmente están de acuerdo con la decisión, pero pidieron que su implementación sea voluntaria y no obligatoria.

“El problema es que las pequeñas y medianas empresas no están en condiciones de afrontar una bono”, dijeron. En horas de la tarde, el vice de la UIA fue más duro. “Muchas empresas no pudieron afrontar el bono anterior (de 2018)”, dijo Daniel Funes de Rioja.

Desde la Came reconocieron que ya hubo contactos con el Ejecutivo. “No hay nada cerrado. Se está dialogando y todos comprenden la situación de las pymes”, dijeron desde la entidad que dirige Gerardo Díaz Beltrán.