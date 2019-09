Obras de remodelación en la Plaza de los Niños y Yebrín

El municipio de Junín lleva a cabo un proceso de remodelación en plazas de la ciudad con el propósito de que queden en las mejores condiciones para que los vecinos disfruten en familia. Dichos operativos tienen lugar en la plaza céntrica y también en la plaza Yebrín.

Al respecto, Germán Aguilar, secretario de Espacios Públicos del Municipio, dijo: “Llevamos a cabo el recambio de juegos en la plaza Sesquicentenario, donde retiramos un juego que tiene unos doce años de vida y que no se encuentra en las mejores condiciones. Esto tiene lugar en el marco de la decisión del intendente Pablo Petrecca de renovar las plazas públicas, no solo mediante el recambio sino con la instalación de nuevos juegos adaptados para personas con discapacidad”.

Luego, indicó que “al tratarse de una plaza céntrica que es muy concurrida por los vecinos de la ciudad, sobre todo los fines de semana, les pedimos que tengan en cuenta que se está llevando a cabo esta obra, que va a estar señalizada como corresponde, para que no sufran ningún tipo de percance; vamos a tratar de terminar lo más rápido posible para generar los menores inconvenientes”.

“Las plazas son lugares en los que las familias disfrutan mucho y por eso está bueno que los chicos puedan divertirse con juegos nuevos, modernos y seguros”, destacó el funcionario y añadió que “en la plaza Yebrín hemos colocado una hamaca doble, un juego para personas con discapacidad y también próximamente va a haber una cancha de tenis-fútbol moderna”.

Precisamente, Betina Santoro, una de las vecinas del barrio Foetra donde se encuentra la plaza Yebrín, expresó: “Me parece muy bien y es muy lindo que lleven a cabo este tipo de trabajos en la plaza, que la armen y pongan juegos nuevos de a poco porque es un lugar al que concurre mucha gente de este barrio, pero también de distintos lugares de la ciudad. Los chicos aprovechan para jugar al fútbol y los más grandes vienen con sus reposeras a tomar mates; también es muy importante que tomemos conciencia y cuidemos los juegos entre todos”. Para finalizar, sostuvo que “me parece fantástico que también coloquen juegos adaptados para personas con discapacidad porque tienen el derecho poder disfrutar de esta plaza, como todos”.