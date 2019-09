En Junín, alrededor de 1400 familias reciben una ayuda alimentaria

Luego de universalizar la asistencia de almuerzo en los jardines maternales, como una medida que busca acompañar y colaborar en la seguridad alimentaria de los chicos de la ciudad, alrededor de 500 chicos reciben el servicio de almuerzo y merienda.

En diálogo con Democracia, la secretaria de Desarrollo Social, Marisa Ferrari se refirió a las medidas que se brindan desde dicha área y los programas de acompañamiento.

Respecto de las familias que se acercan a la Oficina aseguró que 1400 reciben ayuda alimentaria y aquellas que tienen uno o dos niños pequeños reciben la prestación por el programa Más Vida, rondan las 600 familias.





Acompañamiento ante la situación

“Hay familias que hasta hace un tiempo podían con sus ingresos y su esfuerzo cubrir las necesidades básicas de la familia y ahora notan que tienen alguna dificultad”, explicó Marisa Ferrari y aseguró que en ese caso, se acercan y se puede dialogar para buscar acompañamiento.

Según destacó la secretaria de Desarrollo Social, “hay distintas maneras de acceder a las prestaciones, la mayoría se acerca a las trabajadoras sociales del barrio, que están en los Caps”, otros se acercan a la oficina de calle Gandini 82 y “algunas familias vienen directamente a nosotros pero lo que si siempre se hace es una evaluación por parte del trabajador social”, aclaró Ferrari.

Actualmente “las familias que reciben prestación alimentaria serán 1400 familias. Luego hay familias que tienen uno o dos niñitos más chiquitos, reciben la prestación por el programa Más Vida que rondan las 600 familias. Depende de cada caso”, explicó Ferreri.

Consultada por la situación económica y las dificultades de muchas familias, la titular de Desarrollo Social indicó: “Vimos un incremento el último mes y medio y supongo que cuando hagamos un relevamiento seguramente haya algunas familias más”.

Programas locales y provinciales

Ferrari aseguró que el programa de mayor impacto alimentario con el que cuenta el municipio es el del sistema alimentario escolar. “Brinda desayuno y merienda (universalizados), todos los chicos de las primarias y los jardines de infantes pertenecientes a la Dirección General de Educación de la Provincia de Buenos Aires lo reciben”. Además funciona otro programa focalizado para niños en situación de vulnerabilidad nutricional o social, que es el sistema de prestación del almuerzo.

“Se hace focalizado porque no está en todas las escuelas y para todos los chicos. Hay alrededor de 2000 chicos que reciben el almuerzo de lunes a viernes. Desde que se asumió la gestión y se decidió que fuera una gestión del municipio, ha ido continuamente recibiendo aumentos en las partidas y hoy se puede notar la mejora importantísima que ha habido en la calidad y cantidad de los alimentos que llegan a los comedores que funcionan dentro de las escuelas”, indicó.

Por otro lado, como política local Ferrari aseguró que “hay algunas escuelas secundarias que están afuera de este servicio de SAE pero a las que concurren adolescentes que han ido a escuelas donde tenían la prestación de almuerzo y su situación no ha variado sustancialmente entonces con fondos y organización del municipio se presta un refuerzo de merienda en algunas secundarias que están en esas condiciones”.

Algunas familias en situación de vulnerabilidad, especialmente económica, que no pueden llegar a fin de mes, reciben además mercadería de manera sistemática y mensual.

“Hemos tenido una curva ascendente, no en mucho pero si la veníamos observando en los últimos meses. Hubo un incremento pero en ese caso, es abierto a las familias que están en esa situación. Lo consultan con la trabajadora social de su barrio y son incorporados al programa”, aseguró.

En cuanto a las prestaciones provinciales y nacionales se incorporaron asistencias económicas directas tanto en la Asignación Universal por Hijo como en el programa Más Vida (se dispone de un monto determinado según la cantidad de niños y la edad, para cada familia) y en la que hubo incremento en el monto, según indicó Ferrari.