En una actividad dolarizada, el campo se muestra expectante

El presidente de la Sociedad Rural de Junín, Gustavo Frederking, ve que esta etapa de incertidumbre no está afectando directamente a su sector. “Por el momento no estamos sembrando ni haciendo ninguna actividad específica”, agrega.

No obstante, la de los ruralistas es una actividad muy dolarizada, los insumos se pagan en moneda estadounidense, aunque eso no está teniendo efectos concretos, según Frederking: “Uno se endeuda en dólares, que es la única posibilidad de hacerlo porque el crédito en pesos no existe o tienen tasas desproporcionada. Pero los que te venden los insumos ponen empeño, buscan canjes por cereal, son tasas en dólares razonables, en general se está tratando de comprar mucho con cereal disponible para tratar de endeudarse lo menos posible”.

Dentro del sector hay trascendidos que encienden algunas luces de alarma, aunque no pasan de ser rumores. “Por ahí se empieza a hablar de un eventual faltante de gasoil y eso podría ser un problema, pero son posibilidades, no más que eso”, agrega.

La actividad no puede detenerse porque depende de ciclos, fechas y factores climáticos. “Por ahí podés decidir hacer soja en vez de maíz por una cuestión de costos, pero no se puede frenar unos meses hasta ver qué pasa”.

Y es en ese marco que Frederking considera que hay “una posición expectante” de los agropecuarios. Y señala que las mayores dudas pasan por lo político: “El campo no tuvo una buena relación con el gobierno de Cristina Fernández, hubo muchos derechos de exportación que limitaban la producción. Luego este gobierno sacó algunas trabas, más allá de que fueron reinstauradas parcialmente. Entonces, hay algunos que están preocupados por si van a venir más retenciones o qué puede pasar si gana el Frente de Todos”.