En el auditorio “Atahualpa Yupanqui” de la Unnoba se desarrolló la jornada de trabajo para la puesta en marcha de la segunda autoevaluación institucional, un proceso que llevará adelante la Universidad y comprometerá la participación del conjunto de la comunidad universitaria. Del acto de apertura participaron el doctor Guillermo Tamarit, rector de la Unnoba; el rector de la Universidad Nacional de San Luis, doctor Félix Nieto Quintas; la vicerrectora de la Unnoba, magister Danya Tavela; y la abogada Florencia Castro, docente de la Universidad y parte integrante del equipo que trabajó en el primer proceso de evaluación institucional.

En ese marco, el rector de la Unnoba reflexionó sobre la dinámica que debe tener la institución universitaria de cara al futuro y puso el acento en cuestiones centrales como la inclusión y la calidad. “La inclusión porque es una institución pública financiada por la sociedad que tiene que asumir el reto de incorporar a aquellos que estén dispuestos a hacer el esfuerzo de estudiar, no solo para ser profesionales sino para que su tránsito por la Universidad mejore cualquier dimensión de sus vidas. Y la calidad, atributo que tiene cualquier institución universitaria de tener una prestación equivalente en el mundo. Esta condición va a ser determinante y viene de la mano de la investigación, en tanto locomotora de la calidad”.

En otro tramo de su mensaje, señaló: “Esta institución está buscando su identidad y falta tiempo para que esa identidad termine de constituirse”, planteó e instó a la comunidad universitaria a participar activamente del proceso de autoevaluación y anticiparse al futuro para sentar las bases necesarias para enfrentar complejos desafíos.

“Tenemos que pensar la Unnoba de los próximos veinte o treinta años, pero esa institución debe comenzar a construirse hoy y para ello desarrollar procesos de evaluación y autoevaluación nos va a permitir contar con insumos y acciones concretas para desplegar todo el potencial de una institución transformadora que debe ir al futuro de la mano de la sociedad”.

En el plano del diagnóstico afirmó: “Estamos muy bien como universidad, tenemos no solo el reconocimiento de los alumnos, docentes, no docentes y de la sociedad sino también el reconocimiento de la comunidad académica. Pero lo que hemos hecho hasta acá no alcanza y es insuficiente frente a los desafíos que tenemos por delante” y convocó a la comunidad universitaria a involucrarse en un proceso “trascendente” que va a permitir a la Unnoba estar a la altura de las enormes expectativas que la sociedad tiene depositada sobre esta institución.

Procesos en paralelo

La vicerrectora de la Unnoba, por su parte, resaltó el proceso virtuoso de la primera autoevaluación institucional. “Aquel proceso nos permitió consolidar los equipos docentes, de investigación y gestión de la Universidad; y también nos dejó un plan estratégico”, señaló.

En relación al segundo proceso de autoevaluación institucional, consideró que debe asumirse en el contexto que le está demandando al sistema universitario roles distintos. “Los desafíos que tenemos hoy son otros y el proceso de autoevaluación nos va a posibilitar el diálogo sobre los nuevos retos que tenemos”.

En este punto recordó que “el proceso comienza en la autoevaluación y culmina con un documento que es el que leen los pares externos antes de iniciar la evaluación externa”. Y anticipó: “En esta oportunidad vamos a realizar dos procesos de evaluación institucional a la par: Por un lado la autoeavaluación y evaluación institucional de la CONEAU; y por el otro, la evaluación institucional de la función de ciencia y técnica de la Universidad”.

Así en coincidencia con el rector, instó a la comunidad universitaria a participar activamente entendiendo que “esta es una instancia que nos permitirá delinear el futuro”.

El rector de la Universidad Nacional de San Luis, Félix Nieto Quintas, agradeció la convocatoria de la UNNOBA para acompañar el proceso de autoevaluación y relató la experiencia desarrollada en la Universidad que conduce en materia de evaluación institucional.

Asimismo reflexionó sobre la realidad del sistema universitario y los desafíos que imponen estos procesos en tanto discusiones que le permiten a las universidades definir rumbos y lograr “un desarrollo armónico de las funciones de la Universidad”.

“Las universidades deben aumentar su vínculo con la comunidad. Las instituciones universitarias están en un momento muy especial de su historia y consideró que en este contexto existe una oportunidad para que potencien su rol como motores de desarrollo social y productivo y esto solo es posible con calidad, equidad e inclusión”, expresó.

“Hoy en Argentina del quintil más rico de la población se reciben 27 de cada 100 estudiantes y del quintil más pobre, lo hace solo un estudiante cada cien. Es tan fuerte la desigualdad que necesita una reflexión muy poderosa respecto de cómo reflexionar frente a esto”, resaltó y consideró que los procesos de evaluación institucional brindar las herramientas para dar estos debates “con humildad, constancia y convicción”.

La descripción de la tarea

La abogada Florencia Castro, docente de la Unnoba y parte del primer proceso de evaluación institucional que se llevó a cabo en la Universidad describió aspectos de una tarea que va a guiar a la comunidad universitaria en la reflexión sobre los desafíos del futuro. “Tenemos que retomar son los insumos de la primera evaluación, de la evaluación internacional y los ejes del plan estratégico para tomarlos como insumo de análisis y puntos de partida”.

“Este proceso es una forma de mostrarle a la sociedad qué hacemos con los fondos públicos, cómo formamos a nuestros graduados, cómo hacemos investigación, de qué manera lo hacemos y para qué lo hacemos. Estas son variables que vamos a analizar en este proceso y utilizaremos instrumentos para poder hacer una trazabilidad de cada una de las funciones de la Universidad y sobre esa base poder marcar un nuevo rumbo y un lineamiento estratégico respecto de hacia dónde vamos”, resaltó y retomó la reflexión sobre la pertinencia al referir que “vamos a trabajar fuertemente con las variables del contexto para definir esa nueva realidad que tiene la Universidad y su capacidad de dar respuestas a los problemas de la comunidad”.

Presentaciones

Luego de la apertura, las escuelas, institutos y secretarías hicieron una presentación en la que exhibieron datos de gestión e indicadores, lo que sirvió de insumo para el trabajo en comisiones que se desplegó durante la jornada.

Cierre

En el cierre de la jornada Florencia Castro presentó una reseña del análisis realizado por cada una de las comisiones e invitó a la comunidad universitaria a avanzar en el proceso con lineamientos que serán definidos para habilitar el trabajo de los próximos meses.

Luego de sus consideraciones fue el rector de la Unnoba, doctor Guillermo Tamarit quien cerró oficialmente la jornada de trabajo, abundó en algunos ejes que consideró estratégicos y agradeció el compromiso demostrado por la comunidad universitaria para “volver a poner en marcha un proceso de diálogo que nos permitirá escucharnos y entre todos proyectar el futuro de la Unnoba”.