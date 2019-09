Real, Moya y Jardín: Avanza el proyecto de conformación de 16 consorcios

A partir de la conformación de la sociedad de fomento, ocurrida algunos años atrás, en los barrios Real, Moya y Jardín fueron sumando prestaciones y beneficios para los residentes del sector. Y en ese proceso, hace ya un tiempo idearon y comenzaron a trabajar en un ambicioso proyecto que consiste en la conformación de un consorcio para cada una de las 16 calles de ingreso al lugar, para dotar de más servicios al lugar.

La iniciativa, que se realiza en conjunto con el municipio, ya tuvo su primera arteria mejorada, y es posible que antes de fin de año se pueda hacer lo propio en otras tres.

El proyecto

El proyecto tiene el objetivo de jerarquizar y darle una identidad a esta zona que históricamente fue de quintas y casas de fin de semana, pero que en la actualidad cuenta con más de 300 familias residiendo allí y con más del 60 por ciento de su espacio con viviendas permanentes.

Hicimos un proyecto para mejorar todas las calles de ingreso, fue una idea ambiciosa que apuntaba a poner mejorado en todas las arterias. Erick Santos. Presidente de la Soc. de Fomento.

El presidente de la sociedad de fomento, Erick Santos, explica que desde hace tiempo están organizando trabajos consensuados con los funcionarios de la Comuna. “Hicimos un proyecto para mejorar todas las calles que son perpendiculares al Camino al Balneario –comenta–, fue una idea ambiciosa que apuntaba a poner mejorado en todas las arterias. Lo hicimos en conjunto con la municipalidad porque este tipo de trabajos suelen ser muy caros, para ello hicimos un planteo que fue aceptado por las autoridades”.

La primera etapa corresponde a una instancia anterior, ya que había que hacer un abordaje integral en todo el terreno. Santos recuerda que, con el asesoramiento de un ingeniero hidráulico, “se hizo un trabajo de nivelado en todo el barrio, algo que es muy complejo porque hay dos médanos que lo atraviesan”. Una vez que tuvieron esa suerte de plan maestro, que incluye el redireccionamiento para el desagote del agua de las lluvias y de las numerosas piletas que hay en esta zona.

“Una vez hecho eso –agrega el fomentista– se ponen los tubos en todas las entradas y en las esquinas, y se le hace una base estabilizada a la calle, como corresponde. La idea final es que el pasto llegue hasta las calles, con esto hacemos que visualmente se parezca más a un barrio de quintas y, además, queremos que tratar de bajar las velocidades de los vehículos. Y en una etapa posterior, con esto ya realizado, se va a ver que cada vecino va a cuidar su vereda”.

De los 16 ingresos que hay desde el Camino al Balneario hacia los barrios Real, Moya y Jardín, ya se completó la calle Los Nardos, y esperan que antes de fin de año se concrete en Los Helechos, Los Tilos y Las Dalias, que son las arterias más largas.

Pero el proyecto no se agota allí, ya que el paso siguiente es el de sumar más luminarias y hacer una reconversión del alumbrado a tecnología Led. “Es otro proyecto ambicioso que requiere no solo nivelación sino cambio de postes y demás”, asevera Santos, para luego añadir: “Estamos en ese tema también. Estoy muy conforme con el apoyo de los vecinos, de la gente que me acompaña y de la municipalidad”.

Tránsito

En cuanto al tránsito, está claro que el mayor problema aquí es el Camino al Balneario, en donde ya se está haciendo la obra de repavimentación.

En un momento los lugareños habían solicitado dársenas de giro para facilitar el ingreso al barrio, pero como se trata de un proyecto que viene de la Provincia y ya está planificado, hubo contactos con las autoridades municipales “para ver si se puede poner alguna bajada con mejorado o algo que permita tener accesos sin inconvenientes.

Seguridad

Finalmente, sobre la seguridad, Santos relata que, a raíz de un hecho que se produjo en una vivienda, se llevó a cabo una reunión con autoridades policiales y funcionarios municipales del área.

“Más allá de que nos atendieron muy bien, después de eso se cambiaron las cuadrículas, nos dieron un patrullero más y sumaron personal. Hay más presencia policial y se hacen más controles”, concluye el fomentista.