Gremios de Junín marcharon a IOMA para denunciar una “privatización encubierta”

Ayer, distintos sindicatos con sus referentes se manifestaron en la puerta de Ioma Junín, avenida San Martín y Quintana, donde dieron conocer la situación actual de la mutual, denunciando una “privatización encubierta” y un “ajuste” en la obra social.

En este marco, los gremios rechazaron el convenio firmado entre el Ioma y Provincia NET, en el mes de mayo, con el que se pretende avanzar en el gerenciamiento y privatización del funcionamiento de áreas estratégicas, poniendo en manos de terceros la base de datos de más de dos millones de afiliados, avanzando hacia la pérdida de autonomía.

Estuvieron presentes la CTA Autónoma, CTA de los Trabajadores, Cicop, Udeb, Suteba, ATE, AJB, Udocba, Sindicato de Salud Pública, Sindicato de Trabajadores Municipales de Junín y sus respectivos Centros de Jubilados.

Al respecto, el secretario de ATE, Julio Miguenz manifestó: “El director de Ioma nos convocó para recibirnos y quería hacerlo con una sola persona. Dijimos que no y después dijo que recibía a seis o siete pero sin cámaras. Queremos decirle a Pastormerlo que a los representantes del gremio y a los trabajadores no nos condiciona nadie”.

“Ya hemos tenido varias reuniones y no nos va a dar ninguna solución. Por eso decimos que vamos a hablar pero con las cámaras, ya que no vamos a excluir a la prensa para que nos digan cosas a espaldas del pueblo y de los afiliados”, remarcó.

Desde el Sindicato de Trabajadores Municipales, Pablo Destéfani afirmó: “Se han quedado con la caja de Ioma, que es muchísimo dinero. Es una vergüenza, de una mezquindad política tremenda que definitivamente hay que erradicar de la provincia de Buenos Aires y del resto del país, porque pasan a manejar el dinero de los afiliados que aportan, para hacer negocios que son privados”.

“NET lo maneja la familia Macri y nunca hemos tenido los problemas que tenemos ahora con los compañeros a quienes no les cubren casi ningún análisis y el resto lo tenemos que estar bancando desde el sindicato porque a los afiliados les cuesta llegar a fin de mes para comer”, dijo.

Desde Udocba, Cecilia Paolizzi sostuvo: “Nos sumamos a este reclamo por la medida de privatización que ha tenido el Gobierno que no nos llaman la atención porque saben que se vienen las elecciones próximas en octubre. Toman ahora con manotazo de ahogados para poder quedarse, como lo vienen haciendo, con más derechos de los trabajadores”

“Esta es una obra social que nos pertenece. Y en vez de privatizar, deberían mejorar la calidad y la atención de los afiliados, que son los dueños de la obra social”, subrayó.

Javier Miquelez, de la AJB, aclaró: “Repudiamos un inicio de querer privatizar Ioma y los Judiciales somos el único gremio que todavía no hemos podido cerrar la paritaria. En lo que va de 2019 nos han dado aumentos unilaterales sobre un salario de diciembre de 2018 que no es real, ya que en ese entonces quedamos en un 15,6% por detrás de lo que publicó el Indec”.

Francina Sierra, titular de Suteba Junín confirmó: “En el directorio de Ioma hay sentados dos representantes de los docentes y trabajadores estatales quienes por su puesto se manifestaron en contra de la privatización de estas áreas. Pero, con la complicidad de otros directores, que decidieron abstenerse al momento de la votación, lograron avanzar en esta privatización de las áreas de sistema”.

“Este es un negocio que no es nuevo para la gobernadora Vidal, ya que de lo que conocemos del sistema educativo, todo tiene que ver con los software informáticos que ha sido un gran negocio. Esto ahora lo quiere replicar en nuestra obra social”, advirtió.

El secretario General de la CTA, y secretario de organización de Suteba, Mauricio Madrea, manifestó: “Para nosotros constituye una medida más de un vaciamiento que es sistemático y que opera en distintas áreas como personal, fondos e informática, lo que representa una reducción de derechos muy importantes en el área laboral y en el servicio que se presta a cada uno de los afiliados”.