Subsidio para el Club River Plate de Junín

Funcionarios municipales visitaron las instalaciones del Club River Plate de Junín y entregaron un subsidio para que puedan colocar nuevamente un alambrado que habían dañado en el predio deportivo.

Daniel Pueyo, subsecretario de Educación y Deportes indicó que "antes que nada, quiero expresar mi alegría por ver a tantos chicos utilizando este predio que allá por el año 2016 entregamos junto al intendente Pablo Petrecca, para hacer deportes, en este caso, fútbol. Esta generación de un nuevo espacio para el Club River era muy necesaria. Obviamente esto genera para los dirigentes más trabajo en el día a día y es por eso que estamos acá".

El funcionario contó que "hace unos días, intentaron robar el alambrado perimetral de este predio, no pudieron pero quedó dañado y para poder colocarlo nuevamente el club necesitaba de una ayuda económica y es por eso que estamos acá junto a la Dra. Agustina De Miguel (secretaria de Gobierno), para hacer entrega de un subsidio".

Germán Bertolot destacó el acompañamiento municipal

El doctor German Bertolot, dirigente de la institución, destacó que "el acompañamiento del Municipio es fundamental y gracias a esta gestión hoy podemos estar utilizando este predio. Nosotros hacemos nuestro aporte para contener y albergar a los chicos, pero lo cierto es que sin esta ayuda el alambrado no lo hubiésemos podido colocar porque tenemos otras prioridades, ahora, el predio volverá a estar cerrado como corresponde; es un ayuda más de tanta que recibimos".

"Este acompañamiento es fundamental porque nos permite seguir avanzando y no detenernos. Es muy bueno saber que de 10 cosas que tenemos que hacer, hay cinco en las que nos acompaña el Municipio y los dirigentes podemos trabajar por las otras cinco", remarcó.

Por último, la Dra. Agustina De Miguel, secretaria de Gobierno, aseguró que "el eje de la gestión de Pablo Petrecca ha sido, en primer lugar, la presencia, escuchar y atender todas las necesidades que tienen los clubes. Por suerte en Junín los padres también acompañan y los dirigentes hacen un gran esfuerzo para trabajar por sus clubes. Es por eso que acompañamos y tratamos de estar en todos los proyectos".

La funcionaria sostuvo que "La urgencia hizo que tuviéramos que ayudar al club para que vuelvan a colocar el alambrado que, por suerte, el rápido accionar de nuestra Secretaría de Seguridad y las fuerzas policiales hizo que no se pudiera concretar el robo, pero, su colocación es costosa y por eso estamos ayudando".