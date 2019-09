Entrega de mesas con bancos para plazas

El municipio entregó mesas con bancos para espacios públicos a la localidad de Fortín Tiburcio. La medida tuvo lugar en el marco de un proyecto que la Escuela Pública 14 hizo llegar a las autoridades de la Secretaría de Espacios Públicos del municipio, por intermedio de la delegación municipal. Esto surgió como consecuencia de una encuesta que los alumnos de dicha institución realizaron a todos los habitantes del pueblo. Además, se planifica la incorporación de más juegos para niños y hacer un parrillero para que disfruten las familias.

Una vez realizada la entrega ante la delegación municipal, Germán Aguilar, Secretario de Espacios Públicos del Municipio expresó que “esto forma parte de una solicitud que Darío (De Francesco) me hizo llegar a la Secretaría, que constaba de un proyecto que había presentado la Escuela Primaria N°14 para contar con estas tres mesas con bancos, que son de igual material que las que colocamos en el Parque Natural Laguna de Gómez”.

“Es una iniciativa muy linda que no solo va a favorecer a todo el pueblo, sino que principalmente a todas las familias de aquí que podrán disfrutar todos los fines de semana de estos espacios públicos”, señaló el funcionario.

Aguilar también aprovechó para destacar a “los chicos de la parte de Carpintería de los Talleres Municipales que hacen un gran trabajo, siempre con la mejor predisposición para colaborar con la comunidad como también con cada una de las instituciones del Partido de Junín”.

Por su parte, Darío De Francesco, delegado municipal de Fortín Tiburcio dijo que “uno se pone muy feliz cuando llegan este tipo de equipamientos que embellecen los espacios públicos. En su momento, cuando pedimos material para hacer las bases para estas mesas no tuvimos ningún tipo de problema y se nos hizo llegar inmediatamente”.

“Me pone muy contento que se puedan concretar los proyectos, en este caso la idea me la presentaron los chicos de la Escuela 14 junto a su directora. Los alumnos habían hecho una encuesta en todo el pueblo y esto era uno de los pedidos más recurrentes por parte de los vecinos”, aseguró De Francesco.

Por último, el delegado manifestó que esto forma parte de la segunda parte de la concreción de la propuesta, luego de la primera que consistió en la elaboración de los cimientos, así que estamos muy satisfechos. La idea también es poner más juegos y hacer un parrillero de a poco. Le quiero agradecer a Germán por cumplir con todos nuestros pedidos como así también a todo el equipo de Espacios Públicos y a los trabajadores de carpintería de los talleres”.