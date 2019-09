En campaña, Petrecca apura obras: lanzó un plan de hábitat para Villa del Parque

En un acto realizado en la sede de la sociedad de fomento del barrio Villa del Parque, el intendente de esta ciudad, Pablo Petrecca, anunció la puesta en marcha de un importante plan de obras de hábitat que incluirá cloacas, a través de una ampliación de la red colectora, implementación de un pozo de bombeo, asfalto, iluminación con sistema led, una plaza y un centro comunitario que albergará tanto a dicha sociedad, como a la unidad sanitaria y el jardín maternal.

Luego del anuncio y acompañado por el secretario de Integración Urbana del ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, Sebastián Welisiejko, Petrecca expresó: "Tengo una emoción y una felicidad muy grande porque hoy estamos cumpliendo con otra promesa más que, en este caso, les había hecho a los vecinos de este barrio allá por el 2015, que era poder traer las cloacas a esta zona, cuando antes se decía que no era viable y que esto no era un barrio, sino un asentamiento".

"Cuando asumimos en la gestión nos comprometimos a trabajar por la integración de la ciudad y el Partido, porque integrar significa generar igualdad, dotar con los servicios esenciales a la mayor cantidad de vecinos, igualdad y más salud para todos", remarcó el jefe comunal, quien agregó que "las cloacas son un servicio elemental y a pesar de las dificultades técnicas de traer este servicio a este sector de la ciudad, pudimos llevar adelante un gran proyecto junto al Estado Nacional para la ejecución de estas obras".

Asfalto

Seguidamente el intendente detalló que "además de las 24 cuadras de cloacas, vamos a ejecutar la pavimentación de 7 cuadras de asfalto, colocaremos luminarias led, construiremos un edificio para reforzar la presencia del Estado que albergará el jardín maternal, la Casita del Saber, la Unidad Sanitaria y la sociedad de fomento, para que sea este sea un lugar donde el Estado esté presente, atendiendo las necesidades de los vecinos y un punto de encuentro para todos ellos".

Por todo esto, Petrecca, dijo sentir "una emoción muy grande por poder seguir trabajando a pesar de las dificultades, con un equipo de trabajo de Nación acompañándonos permanentemente, para llegar con obras y servicios que mejoran significativamente la calidad de vida de los vecinos. Es muy gratificante ver la alegría en sus caras por este anuncio, después de esperar por más de 30 años ser escuchados y hoy estamos muy satisfechos de saber que les estamos dando respuestas".



Welisiejko: “Un proyecto serio”

Por su parte, Welisiejko remarcó que "para la implementación de las políticas que impulsamos desde el Gobierno nacional es fundamental el compromiso de los intendentes, porque sin ellos no hay desarrollo territorial. Para nosotros hay dos cuestiones fundamentales para estar hoy acá. Una es que el intendente de Junín y su equipo no vinieron a nuestra secretaría a manguear un proyecto cosmético, sino que vinieron a presentar un proyecto serio y que dura para siempre, porque trae obras para siempre".

"Las obras que aquí se van a realizar, además, dejarán previsto una importante ampliación de los servicios para seguir conectando a más sectores y vecinos. Esto es gracias al compromiso y planificación que tiene esta gestión municipal, algo que no se ve en todo el país, por eso para nosotros trabajar con intendentes como Pablo Petrecca constituye una satisfacción y un compromiso de acompañar", subrayó Welisiejko.

Para finalizar, el funcionario nacional aseguró que "hoy no se está prometiendo nada, se está anunciando que gracias a un proyecto serio presentado por el Municipio se firmó un convenio que hizo que los fondos para estas obras estén ya en una cuenta del Municipio. Recién ahí vinimos a Junín a anunciar cosas concretas que harán que la ciudad siga siendo cada vez más igualitaria".



Satisfacción vecinal

Una importante cantidad de vecinos participó del sencillo acto donde se anunciaron estas obras tan importantes. El presidente de la sociedad de fomento, Marcelo García, indicó: "Estamos sumamente agradecidos y todo el barrio está muy contento por los anuncios realizados por el Intendente Pablo Petrecca. Son obras por las que veníamos bregando durante años y hoy se están concretando. Para este barrio, después de estar 30 años marginados, es una gran alegría porque sin dudas las obras mejorarán la calidad de vida de los vecinos".

Luis Godoy, otro vecino del barrio, dijo estar muy feliz "porque ahora siento que el barrio va a ir para adelante. Yo estoy aquí desde el año 1996 y por primera vez siento que hay un Municipio que se acordó de nosotros. Estoy muy contento". Gisella Blaiotta, otra vecina del barrio, valoró el anuncio "como algo muy positivo para todo Villa del Parque, hace 23 años que vivo acá y después de mucho esperar llegan las obras que esperábamos".