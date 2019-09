El show de Tertulio convoca a chicos y grandes

En el marco de la nueva edición de este evento cultural, uno de los espectáculos que más disfrutan los niños es el que ofrecen los payasos en la carpa de Mundo Libro. Con dos actuaciones por la mañana y dos por la tarde, este evento es uno de los más convocantes y funcionará hasta el próximo viernes 6 de septiembre. Todas las escuelas del Partido de Junín están invitadas para presenciar la obra encabezada por Tertulio.

Al respecto, Lucas Caballero, alias Tertulio, explicó que "Tertulio es un payaso que va jugando y transitando emociones. Juega con su propio ridículo y lo comparte con los niños, los adultos y profesores que también participan. La respuesta es muy linda con un público hermoso y la energía que siempre nos brindan los chicos; se los ve muy pendientes y participando de cada presentación. Vamos a estar hasta el viernes 6 de septiembre con dos funciones por la mañana (9:15 y 10:45) y por la tarde (13:45 y 15:15)".

"La feria me parece algo muy lindo y ya vine a participar con otros espectáculos. Es admirable el trabajo que hacen y la gran participación de todas las escuelas y el público. Es un trabajo muy bien armado y ojalá que se pueda repetir en otras ciudades. No hay muchas propuestas de este tipo en el interior y no hay fomentos tan claros como esta feria. Y encontrarlos en este lugar es muy lindo y bueno para todos", dijo Lucas.

Las actuaciones de Tertulio son a las 9.15 y a las 10.45, y a las 13.45 y 15.15.

Palabras de los docentes

Ana de la Escuela 502, manifestó que "nosotros siempre venimos a la feria ya que cada evento que hay tratamos de participar. Lo importante es que nos invitan y nosotros venimos ya que los chicos lo disfrutan muchísimo. De acuerdo a las posibilidades que tenemos, los chicos ven los libros, los tocan y eso es muy lindo para ellos. La feria me encanta y mejora todos los años; está muy bueno que haya un espacio para la ciudad y para todas las escuelas”.

Cintia, maestra del jardín Rayito de Sol de Agustina, indicó que "nosotros esperamos mucho a este momento porque es una de las pocas salidas que hacemos desde el jardincito. Venimos todas las salas, salvo la de 2 años, y es algo que esperamos con mucho entusiasmo. Trabajamos muchos proyectos durante el año para llegar a este momento. Los nenes están muy contentos, emocionados y es algo que esperan. Después de las visitas a la feria, los chicos regresan con los padres y eso es algo muy lindo; buscamos que lo puedan compartir con la familia y estimulamos la lectura que es muy importante. También venimos a ver al payaso Tertulio ya que es el broche final para los chicos".

Programa para hoy

08:30 Taller: "La utilización del código QR en la biblioteca". CIIE, Francia 119

09:00 cuentandante - auditorio MUMA

09:00 las cuenteras de la esquina - El Salón

09:15 Tertulio: show de clown y humor- mundo libro

10:30 Cuentandante - auditorio MUMA

10:30 Las cuenteras de la esquina - El Salón

10:45 Tertulio: show de clown y humor - Mundo Libro

13:30 Cuentandante - auditorio MUMA

13:45 Tertulio: show de clown y humor - Mundo Libro

15:00 Cuentandante - auditorio MUMA

15:15 Tertulio: show de clown y humor - Mundo Libro

17:00 Karen Zárate y Dana Kennedy “Movimiento Literario Joven” Junín y Chacabuco - Auditorio MUMA

18:00 Upalala, show musical infantil. Mundo Libro

18:30 Macarena Trigo presenta “Rabia y relojería”, de Qeja Ediciones. Auditorio MUMA

19:00 Víctor Roncatti "Vivencias en el camino sacerdotal" - Mundo Libro

20:00 Francisca Abdala - Shakespeare, obra y estilo entre jarras de cerveza- Roonie Wood (Belgrano y Guido Spano).

20:00 Juan Solá. Lectura de textos: Microalmas y Ñeri, en el Auditorio MUMA.