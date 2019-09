Jornada bancaria: los juninenses realizaron consultas y buscaron retirar dinero

Las medidas del Banco Central para asegurar el abastecimiento de dólares a empresas y ahorristas, entre las que se destaca que las exportadoras deberán liquidar las divisas producto de sus ventas en el país y que todas las compañías, no solo los bancos, tendrán que pedir autorización a la entidad monetaria para girar divisas al exterior, generó inquietud y un mayor caudal de consultas en las entidades: crediticias, desde ayer a la mañana.

Cabe destacar que las personas podrán comprar hasta US$ 10.000 por mes, o girar ese monto al exterior, según fuentes del Banco Central.

Así lo estableció el Gobierno a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 596 del 28 de agosto, que se comunicó ayer a la prensa.

Democracia dialogó con el secretario de la Asociación Bancaria, Abel Bueno quien se refirió a la jornada bancaria de ayer en la ciudad, como bastante normal, aunque muchos juninenses consultaron y buscaron retirar dinero de sus cuentas.

“No fue necesario abrir hasta las 17”

La jornada en los bancos fue “tranquila, normal”, según indicó Abel Bueno, secretario de la Asociación Bancaria. “Muchos bancos pensaban abrir hasta las 17 como el Provincia, pero no necesitaron hacerlo, no había gente. La jornada fue normal y tranquila, como cualquier día”.

Según Bueno, la medida que indicaba la extensión del horario de atención hasta las cinco de la tarde fue “porque pensaban que podía haber un caudal muy importante de gente, pero no fue así”, al menos en nuestra ciudad.

“La medida de apertura hasta las 5 es optativa, el Banco Central la fijó para la ciudad de Buenos Aires, pero para las demás provincias y bancos era optativo”, explicó.

Consultado sobre la situación de los ahorristas en la ciudad, aseguró: “La preocupación es de todos, pero se pensó que podía ser una jornada más agitada pero no. Bajó el dólar y eso tranquiliza un poco”.





Disponibilidad de dinero

“El retiro de dinero se ha hecho pero lo que sucede es que los bancos en las sucursales tienen determinada cantidad de dinero, no pueden tener todo, tienen un porcentual nada más”, aclaró Bueno y agregó: “A veces se termina y están uno o dos días hasta que llegue el camión de caudales de Buenos Aires”.

Ante los comentarios de que se entregan turnos para extraer dinero, Bueno aseguró que eso es posible, debido a la situación “pero los dólares están”, aseguró. Puede haber “problemas de logística, porque el transportadora de caudal trabaja a full, en Junín y la zona para abastecerlos”.

Por último indicó que, “más gente se acercó a consultar o a intentar retirar dinero. La gente busca generalmente sacar los dólares y hubo más gente de lo normal pero no fue una exageración”, concluyó.

Retiro de ahorros

En el centro porteño se formaron ayer largas filas frente a distintos bancos para poder retirar sus ahorros en dólares, luego de que el Gobierno dispuso restricciones cambiarias para lidiar con la crisis financiera que golpea al país.

Las principales entidades financieras abrieron hasta las 17 y algunas hasta sirvieron café y medialunas a clientes que debieron realizar varias horas de cola.

Los ahorristas indicaban la decisión de retirar sus fondos por "precaución" ante la seguidilla de medidas en materia financiera y cambiaria, por la salida de reservas.

En los bancos atribuyeron la mayor afluencia de gente al nuevo esquema de medidas que se vienen sucediendo en el sistema financiero.

Los clientes se quejaban de las largas filas para sacar el dinero de sus cuentas y también de problemas de los sistemas de banca digital, que en la mayoría de las ocasiones impedían realizar operaciones.

En muchas sucursales bancarias están pidiendo a los clientes avisar el día anterior la intención de retirar sus dólares, para contar con stock suficiente.

Durante la mayor parte de la jornada fue imposible comprar dólares vía home banking.

El argumento de las entidades financieras es que fue necesario adecuar los sistemas al tope de US$ 10.000 mensuales por persona, lo cual requiere un chequeo extra.

Los depósitos totales de los bancos en dólares descendieron de 35.245 millones de dólares antes de las elecciones primarias, a 31.551 millones el 27 de agosto, según el último Informe Monetario del Banco Central.