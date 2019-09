Las ferias americanas se instalan en Junín como una alternativa ante la crisis

La crisis económica disparada por la fuerte devaluación ha obligado a más de uno a realizar ajustes en su economía y, en algunos casos, a salir a vender pertenencias en las redes sociales, organizar ferias americanas o grandes ventas de garaje que han tenido un notable crecimiento en los últimos tres años para enfrentar la crisis.

El motivo se debe a que las personas que realizan esta actividad ven en “las ferias una alternativa posible para paliar la crisis económica además de vender productos a un precio más accesible”, generando un beneficio tanto para quienes organizan la actividad comercial como para los compradores, porque es una opción un tanto más accesible.

Quienes llevan adelante las ferias en Junín, o de garaje aseguran “que las practican porque las ferias los ayuda a juntar unos pesitos de más, ya que vendemos cosas que por ahí no usamos y nos beneficia. Pero también es una ayuda para los que compran porque consiguen productos a un precio menor al que se ofrecen en otras tiendas”.

Se promocionan a través de las redes sociales. Publican lo que venden a través de Facebook e Instagram, notificando a sus contactos el día y la hora, además de la ubicación en dónde se realiza la feria, que por lo general siempre es el domicilio de los organizadores. Es así como muchas personas llegan a los feriantes a través del contacto por redes sociales.

“Yo comencé en junio con unas amigas en el garaje de mi casa, donde dejamos todo ya armado. Primeramente comenzó para sacarnos ropa que ya no usamos y hacer algunos pesos con eso. Después siguió por una cuestión de falta de trabajo, ya que con mi novio somos diseñadores gráficos y hacíamos trabajos independientes”, explicó a Democracia, Daniela Laiolo.



“Si bien yo participo de ferias con vinilos, hoy para un trabajador independiente no alcanza y se complica. De esta manera seguimos con la feria en casa donde atiendo a la gente. Está lleno de estas tiendas en Junín”, exclamó.

“En estos últimos dos meses bajó mucho la venta. Lo que noto mucho es que la gente que compra ropa usada es a la que le pagan semanalmente, por quincena o por hora. Hay personas que vienen y te cuentan que están con lo justo y que se les caen varios trabajos por la economía del país”, apuntó.

“De lunes a viernes, si no tengo que hacer ningún trámite, estoy de corrido desde las 10 hasta las 19 en Cabrera 1053 y Rioja”, subrayó.

En las ferias de garaje se venden productos de diversos rubros como ropas de marca, así como también usada, zapatos, comidas elaboradas como pan dulce, alfajores, pickles, pan casero, tartas, entre tantos otros comestibles, plantas como orquídeas y cactus, hasta incluso electrodomésticos.

Estos eventos se han convertido en un espacio de intercambio comercial en el que las personas compran y venden productos que ya no usan, o los intercambian por otros. La proliferación de las ventas de garaje durante estos últimos años ha generado una alternativa económica para superar la crisis, pagar cuentas, solventar gastos, y generar ingresos.

“Yo la hago en mi casa, pero tenía pensado de juntar gente y armarla en una plaza para que se hagan varios puestos. Yo a la feria la organizo porque no estoy trabajando y para ayudar a los demás también, ya que la situación hoy en día no es buena”, expresó Micaela Cruz.

“Ya tengo bastante clientela y por suerte me está yendo bien. Se puede hacer intercambios o compra y venta”, afirmó la joven que tiene su espacio en calle 9 de Julio 749.

Es así que para los juninenses encontrar un cartel con la invitación a una cochera, observar banderines frente a una casa o concurrir un fin de semana a una feria americana se está convirtiendo en una costumbre recurrente.

Showrooms

Otra de las actividades que recientemente ha aumentado en estos tiempos es la práctica de los showrooms. Se trata de la comercialización de ropa nueva, de primeras y segundas marcas pero en domicilios particulares.

Es otra de las alternativas que encuentran las personas para generar ingresos. La diferencia entre los showrooms y las ventas de garaje radica en el precio, que es un poco más elevado y la ropa que se vende, ya que ofrecen mercadería nueva, en muchos caso de microemprendedores.