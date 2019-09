Carlos Rodríguez, campeón mundial de tango en Reino Unido, visitó nuestra ciudad

Carlos Rodríguez, de 38 años de edad, es un destacado bailarín de tango a nivel mundial, con fuertes lazos arraigados a nuestra ciudad, donde tiene su familia paterna.

Desde muy joven, a los once años, descubrió el baile de tango, gracias a su madre Susana Otero, y a medida que fue avanzando en la vida esa actividad fue abriéndole caminos que no imaginó transitar, aunque ya ansiaba bailar por el mundo cuando era apenas un chico de once años.

En su juventud se fue a Córdoba Capital, donde la milonga fue su pasión, mientras trabajaba en una importante empresa automotriz. Luego, en el 2012, se le dio una oportunidad laboral en San Petesburgo (Rusia), por tres meses para dar clases de tango y hasta allí fue, dejando su Argentina natal. Se quedó en Europa del Este y hace seis años reside y trabaja dando clases de tango en Lituania, donde conoció a Brigita, una hermosa bailarina lituana que hoy es su mujer y madre de su hija de tres años, nacida en ese país europeo pero también nacionalizada argentina.



“Nos casamos en Junín, hace cuatro años atrás”, recordó Carlos, al ser entrevistado por Democracia.

Junto a Brigita, Carlos Rodríguez participó de varios campeonatos de tango por diversos países del mundo, hasta que llegó al Reino Unido, en abril de este año a participar de un campeonato mundial de tango, representando a Lituania, el país donde reside actualmente.

Ya en el Reino Unido, salió campeón mundial de tango en dos categorías: Pista y Escenario y distinguido para participar en el Mundial de Tango de Argentina, realizado en agosto último. En su país natal, la actuación de él y su pareja fue muy destacada y el 21 de agosto bailó en el Luna Park, en las finales del Mundial, categoría Pista.

Tras la competencia, Carlos y su esposa Brigita estuvieron en Junín, visitando a su familia. Su hermano Nicolás, muy orgulloso de tener un campeón de tango en su hogar, avisó gentilmente a Democracia, la novedad. Su hermana Noelia vive también en Junín.

Vocación

En diálogo con este diario, el bailarín manifestó: “Toda mi familia materna es porteña y tanguera, de Boedo, y la familia de mi papá Aldo Rodríguez, de Junín. Estuve en Capital y luego en Junín, yo estudié en la Escuela N° 1. En 1993 comencé las clases de tango gratis con la profesora Vanesa Senar y me encantó”.

“Desde entonces, me enamoré del tango y nunca dejé de bailar. Mi mensaje a los jóvenes es tienen que enfocarse en lo que les gusta y seguramente lo van a lograr”, afirmó.