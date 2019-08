En Junín suspendieron a 30 trabajadores de una planta productora de biodiésel

Tras la suspensión de 30 trabajadores en la empresa de Junín, Biodín, el secretario general del Sindicato de Petroleros, Gabriel Matarazzo fue entrevistado en TeleJunín, y afirmó que la crisis es a nivel provincial donde hay 300 empleados desafectados hasta octubre.

“La materia prima del biodiésel es el aceite de soja que es un commodities y por lo tanto está valorizado en dólares, al igual que el barril del petróleo. Además, el producto refinado se vende en el mercado en pesos que hoy tiene el valor congelado”, aseguró.

“En el sector de los hidrocarburos, el barril también fue congelado, por lo tanto repercute en los costos de manera significativa. No ocurre así en el biodiésel que tiene la materia prima dolarizada, y el precio final también congelado”, remarcó.

Es una problemática que no afecta a la empresa juninense, sino a la actividad misma. “En la Provincia tenemos 300 trabajadores repartidos en las localidades de Ramallo, Junín, Dieraux y Bahía Blanca con una suspensión hasta octubre” afirmó Matarazzo.

“Las plantas están totalmente paradas sin producir y con una gran incertidumbre. Todo esto está motivado por los vaivenes de la economía, más puntualmente del dólar”, apuntó.

“Con la suba de la divisa y al no actualizar de manera lineal los precios, hoy generó que toda esta industria esté parada y con suspensiones, lo que hace un futuro más que negro”, subrayó.



Invocar una mesa de diálogo

Según dijo el Secretario, “con la Federación hicimos las denuncias correspondientes en el Ministerio de Trabajo invocando de manera urgente una mesa de diálogo con las empresas, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Energía que es el ente que regula la actividad”.

“Más allá de las conciliaciones, si no resolvemos el problema de fondo la situación va a ser la misma o peor. Si bien hubo una política del Gobierno hacia las refinadoras y productoras de petróleo, entendemos que tendrá que tener una mirada similar a la materia prima que es el aceite de soja”, agregó.

“Hoy ninguna refinaría está largando gasoil con biocombustibles, ya que lo elaboran a base del petróleo”, informó.

En Junín “estamos hablando de 30 trabajadores directos y 30 indirectos como son los transportistas que desde septiembre y gran parte de octubre estarán desafectados”, confirmó. Y finalizó: “Los telegramas no hacen alusión al cobro de los salarios. Si me guio por casos anteriores, el salario debe regir y va a ser un tema de discusión en el Ministerio”.