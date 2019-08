Héctor Azil: “Nunca escucharon a la gente”

Crisis económica y peronismo unido parecen haber sido las claves de la derrota del oficialismo en las PASO, ¿coincide?

-Sí, fundamentalmente lo que parecía más difícil, que es la unión del peronismo, porque la crisis económica se viene sufriendo desde el primer día en que asumió este gobierno, pero aún así habían sido ratificados -incluso con mayor contundencia que en 2015- en las elecciones de medio término de 2017. Creo que lo que dio el mayor impacto fue la candidatura de Alberto Fernández, que permitió elevar el techo del peronismo y ampliar la base con dirigentes más refractarios quizás a Cristina, como es el caso de Sergio Massa y de algunos intendentes. El mensaje más claro para la dirigencia es que fuera del peronismo no hay vida; los que buscan proyectarse desde otro lugar, las consecuencias son conocidas. Lo que hay que hacer es dar la interna, pero dentro del peronismo. Lo interesante es que va a haber un equilibrio de poder importante, y eso garantiza que tiene que haber consensos, diálogo.

-Pero ¿qué cambió desde 2017 a esta parte?

-La crisis social no se soporta más. En una nota anterior en este programa, dije que 'Petrecca debería dejar de proclamarse soldado de Macri y de Vidal', porque terminó siendo soldado de un ejército de mercenarios que vinieron a saquear la Argentina. Lo dijimos cuando nos endeudamos, la deuda era para llevarse los capitales, para los amigos del poder.

En esa misma nota, usted remarcó que 'la política admite diferenciaciones'.

-Claro, y es lo que no hizo Petrecca. No hace falta ser un genuflexo permanente, sacarse todas las selfies y decir que son los más lindos y los más buenos. Había situaciones en Junín que ameritaban que el intendente se plantara ante los gobernantes; no están para decir todo que sí, cuando hay problemas en sus distritos -y en Junín cerraron incluso empresas centenarias y siguen suspendiendo y despidiendo personal- tienen que defender a los vecinos. Hicieron un gobierno tan en las redes que terminaron enredando ellos, creyendo que lo que generaban era real. Los timbreos programados, ellos pensaban que estaban yendo a hablar con la gente, y no hablaron con la gente. Acá pasó, cada vez que vino la Gobernadora o el Presidente se vallaba a cinco o seis cuadras, entraban con pulseritas, nunca escucharon a la gente. Yo no le creo al Presidente cuando dice 'escuchamos el mensaje', no, no escucharon nada, lo único que escuchan son sus intereses, y esto es lo mismo en todos los niveles: nacional, provincial y municipal, son todos del mismo molde, hecho por Jaime Durán Barba y Marcos Peña, los llevaron al éxito y a este gran fracaso, pero en el medio lo que hicieron fue un derrumbe total de la sociedad argentina.

-Algunos intendentes tuvieron miedo a ser castigados con la “billetera”.

-Tendrían que tenerle más miedo al castigo social. Los intendentes primero se deben al pueblo.

-La grieta es muy peligrosa y perjudicial para el país.

-Muy peligrosa, nos tienen como enemigos, la república son ellos, los democráticos son ellos, después cómo le va a pedir el Presidente colaboración a quienes nos tiene como enemigos, cuando lo único que hacen es profundizar la grieta. A Alberto Fernández lo conozco, va a ser un gran presidente, creo -y le creo- que viene a cerrar la grieta.

-En Junín, ¿cómo analiza el escenario electoral?

-Las elecciones son elecciones y en la política puede haber sorpresas. No hay que relajar el trabajo, hay que intensificarlo, salir con las propuestas, recorrer los barrios, hablar con la gente, coas que ya venimos haciendo desde antes de las Primarias, pero me da la sensación de que es imposible que Petrecca reelija, porque el peronismo va a acompañar, no tengo ninguna duda, porque además ya lo hemos hecho.