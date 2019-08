Marcelo García": “Petrecca tiene muchas chances”

¿Cuál es el análisis del resultado de las PASO?

-Creo que es algo sabido por todos, desde el famoso mensaje de la gente hacia el tema económico, pasando por algo inesperado para la gran mayoría, como fue el resultado electoral en la provincia de Buenos Aires. En lo local la gestión del intendente Pablo Petrecca creo que está siendo aprobada, pero todavía falta la validación que viene en octubre, y me parece que, ya decantadas las opciones para la votación, tiene muchas chances el intendente Petrecca de estar por otros cuatro años en la intendencia. En Nación todo puede cambiar, es como jugar el primer tiempo y el segundo, hay que ver qué es lo que pasa, qué pasa con la gente que no fue a votar y quizás eso licúa algunos porcentajes, bueno, esto puede empezar a revertir la situación, sobre todo después de la marcha del sábado, que por ahí puso nervioso a alguno y fue algo que tampoco se esperaba después de lo que fue el resultado de las elecciones.

Petrecca ha tenido una excelente gestión, desde ordenar la casa, con un municipio que, el ahora candidato y ex intendente, Mario Meoni dejó totalmente en llamas, afirmó García.

-Hizo alguna autocrítica Juntos por el Cambio por la crisis económica, que si bien no es un tema netamente local, lo cierto es que el intendente Petrecca se ha definido como un “soldado de Macri y de Vidal”.

-Creo que el intendente no es ajeno a eso, si bien en otros aspectos el Gobierno hizo muy bien las cosas, como por ejemplo con el avance y la transparencia de la obra pública, en el plano económico no halló la fórmula, después de transitar el modelo kirchnerista. Y hoy, cuando elegimos, no tuvimos en cuenta la inserción de la Argentina en el mundo, y el lunes después de las PASO el mundo nos respondió con los mercados, como diciéndonos ‘ustedes venían en un camino y ahora están eligiendo otro’. Esto es una cuestión de modelos, hay que buscar políticas de Estado y no desdecirse a las pocas horas. Por ahora, del lado de la oposición, creo que Alberto Fernández por un lado salió con un atisbo de tratar de ser coherente, pero ante la posibilidad de que la situación fuera bien, puso un freno de mano y ahí empezó otra vez toda esta incertidumbre que tenemos. Creo que nosotros como argentinos tenemos que pensar y ver cuál es el modelo que queremos, si es el modelo de que volvamos a tener todo subsidiado, como cuando Axel Kicillof nos vendía que era bueno que faltase energía, pero en realidad era porque no teníamos matriz energética; todo eso tiene que empezar a pesar, porque explica un montón de cosas.

A nivel local también, creo que el intendente Pablo Petrecca ha tenido una excelente gestión, desde ordenar la casa, con un municipio que el ahora candidato y ex intendente Mario Meoni dejó totalmente en llamas, con en su momento 110 millones de pesos de deuda, con Grupo Servicios Junín, que es de todos los juninenses, sin poder tener nuevas conexiones de gas, con un pasivo y facturaciones apócrifas que se utilizaron como caja política, ¿otra vez vamos a volver a eso? Me parece que los juninenses tendríamos que tener memoria. Por otro lado, que Meoni esté dentro de una estructura de la cual ya fueron traidores, también hay que ponerlo en la balanza, porque se junta con los mismos que a los juninenses nos dieron la espalda, no nos dieron fondos, nos dejaron sin ningún tipo de obras, con Circunvalación llena de pozos.



-Pero la gente está muy molesta porque no llega a fin de mes, por los aumentos de los alimentos, el crecimiento de la pobreza.

-El tema de la pobreza es discutible, obviamente que uno quiere discutir sobre números, porque la necesidad está. Cuando no medían la pobreza y se hacía por consultoras privadas, para no estigmatizar supuestamente, bueno, ahora sí les interesa tener los números, porque hay un Indec, porque hay alguien que mide. Hay situaciones que hay que explicarlas en su contexto, algunos dicen ‘no hablemos de la herencia’, pero sí, hay que hablar de eso para entender un montón de cosas. El primer error fue no decir cómo se encontraron las cosas.

-Pero no se puede vivir permanentemente en recesión.

-En su momento cuando se tuvo viento de cola no se aprovechó, en esta gestión no hubo viento de cola, y se trató de gobernar con dos inundaciones y sequía alternadas. Cuando no tenés las bases, no tenés energía, cómo vamos a industrializar.

-¿Pero no cree que el Gobierno llevó a cabo un modelo económico demasiado especulativo, en detrimento de la producción y el empleo?

-Ahí es donde debería hacerse la mayor autocrítica, sí. Lamentablemente no tuvimos la posibilidad de que aquellos sectores que son productores primarios pudiesen consolidarse y ser la apoyatura de todo lo que viniera después.

-¿Cómo imagina un gobierno de Petrecca sin el alineamiento con Provincia y Nación?

-Más allá de quién gobierne la provincia de Buenos Aires, Petrecca tiene la capacidad de gestión, no creo que puedan solamente con el látigo y la billetera darnos la espalda. Por otro lado, cuando fue solo una cuestión de oportunismo político el estar alineado, con los mismos que ahora está nuevamente de socio, los mismos que son genuinos quedaron afuera. La propia Victoria Muffarotto dijo que ellos ‘van a ser veedores para que no se corra ni un paso del proyecto popular y nacional’, porque Muffarotto era del proyecto original, y ahora va un extraño dentro de esa boleta como es el ex intendente Meoni; ahí es donde puede generarse alguna de las traiciones dentro de este espacio.

-Pero también está Sergio Massa dentro del Frente de Todos, con muy buenos vínculos con Alberto Fernández.

-También, un extraño dentro de todo eso, fue el que inició el Frente Renovador diciendo que ellos iban a poner freno a la reforma constitucional y a todo el avance que había hecho Cristina y ahora borró con el codo todo lo que había dicho.

-¿No cree que la misma extrañeza podría generar verlo a Pichetto en la fórmula con Macri?

-Sí, pero Pichetto en su momento dijo que iba a ser la última vez que votaba corporativamente por la banca en sí, pero que no estaba de acuerdo con la política que tenía que votar en su momento.

-Pichetto fue una de las principales “espadas” del kirchnerismo en el Congreso, alguien que defendió todas las políticas, sin matices.

-Hoy tiene otra postura y fue uno de los más críticos. También hoy, tener a alguien que sepa cómo piensan del otro lado, aporta y mucho.