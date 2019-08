Sondeo: la mayoría, conforme con el funcionamiento del transporte público

Desde la implementación del transporte público de pasajeros, en abril de este año, muchos juninenses optaron por el servicio que para el grupo de juninenses encuestados por TeleJunín funciona bien y al que solo le modificarían algunas cosas puntuales como sumar frecuencias y ampliar los recorridos como para mejorar el servicio.

Cabe destacar que con el objetivo de que todos los vecinos de Junín cuenten con la tarjeta SUBE se realizaron operativos en algunos supermercados de la ciudad por la promoción del 50% de descuento del Banco Provincia.

Es el mismo trámite que se realiza todos los días tanto en el Palacio Municipal de Benito de Miguel 5, en el CITE de Rivadavia 1470 y en el CIC, en Alvear y Alberti.

Los operativos tienen como objetivo acercarse a los usuarios que no pueden trasladarse hacia ninguno de los tres puntos fijos y aprovechar la posibilidad de tramitar la tarjeta de manera gratuita y activar cada uno de los beneficios que corresponda, ya sea el de jubilados, estudiantes o personas con discapacidad.

Conforme con el servicio

Martín, uno de los encuestados en el sondeo aseguró a TeleJunín: “Lo uso bastante y estoy conforme. No le cambiaría nada, creo que está bien”.

Además, utiliza la aplicación y la considera una buena herramienta.

Otra juninense consultada, Viviana, aseguró estár conforme con el servicio: “Hago tres viajes diarios. Gracias al transporte público dejé de usar la moto. Para Junín es un adelanto. Hace muchos años que se esperaba el micro”, consideró.

Asimismo, la vecina aseguró: “Hay gente que está disconforme, pero lo tuvimos un mes gratis y ahora es un abono mínimo. Yo gasto 27 pesos por día en micro, nada”.

Viviana no tiene la aplicación pero aseguró conocer los horarios y los recorridos de manera que no la necesita.

Más recorridos

Natalia, otra juninense, vecina del barrio Mayor Lopez aseguró que una de las cosas que modificaría es el recorrido.

“Lo uso casi todos los días y estoy conforme, pero me gustaría que amplíen el recorrido, que alcancen más lugares. Yo lo tengo a seis cuadras de mi casa”.

María Josefina otra vecina consultada destacó: “En general estoy conforme. Sí me gustaría que tuviera más frecuencias, que quizás sería si hubiera un micro más por línea”.

Consideró que “la aplicación es buenísima. A veces no coincide, se puede atrasar porque el tránsito es impredecible pero en general es muy buena y yo la recomiendo”.

Por su parte Mabel aseguró que utiliza el transporte público y está satisfecha con el servicio pero tuvo un reclamo: “He comprobado por los choferes que son de zona sur de Buenos Aires y se creen que acá es Buenos Aires y no lo es. Frenan de golpe, no se cuidan del badén o la loma de burro, o si hay una persona mayor, se puede caer. Eso tienen que tenerlo en cuenta.

En eso estoy disconforme, ¿por qué no le dan trabajo a los juninenses que necesitamos?”, cuestiónó.